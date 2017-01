Edicola: Bernardeschi, Verratti, Zaza: le nostre big vanno pazze per il made in Italy

Bernardeschi: è derby della Madonnina

Inter e Milan pronte a dar vita a un infuocato derby della Madonnina di mercato per assicurarsi le prestazioni del gioiello della Fiorentina Federico Bernardeschi, stando alla ricostruzione della Gazzetta dello Sport. Il contratto dell’attaccante mancino classse 1994 va in scadenza nel 2019 e secondo al Rosea l’entourage di Bernardeschi non sta affatto spingendo per il rinnovo. Milan e Inter (con la possibile ostruzione della Juventus) sono alla finestra.

Secondo noi: Questo è più che mai il suo anno. L’anno della definitiva maturazione ed “esplosione”: alla luce delle esaltanti performance è dunque scontato che siano tutti pazzi per Federico Bernardeschi, in primis Vincenzo Montella, suo estimatore da tempi non sospetto. Derby di Milano in vista, ma anche derby cinese tra rispettive proprietà. Chi stregeherà Beppe Bozzo, agente del ragazzo di Carrara?

Zaza sta per tornare in Italia: Milan o Fiorentina?

Scaricato dal West Ham United di Bilic, Simone Zaza è sulla via del ritorno in Italia, via Juventus. Due le principali opzioni per l’attaccante 25enne secondo il Corriere dello Sport: il Milan “dei giovani terribili” oppure la Viola che, in procinto di perdere Kalinic, accoglierebbe a braccia aperte il nazionale azzurro consegnandoli le chiavi dell’attacco.

Secondo noi: Bella gatta da pelare per la Juventus di Beppe Marotta, nelle cui casse non entraranno quei 20 milioni del West Ham per il riscatto del cartellino di Simone Zaza. L’involuzione del ragazzo lucano desta qualche preoccupazione, anche in chiave azzurra: l’attaccante ha avuto un impatto zero in Inghilterra, nonostante la luminose aspettative con cui si era presentato. A tutt’oggi è una scommessa: mollare la certezza Kalinic affidandosi all’ex attaccante di Ascoli e Sassuolo sarebbe un azzardo, affascinante ma pur sempre un azzardo. Stesso discorso per il Milan, a caccia di un uomo gol qualora partisse Carlos Bacca: al momento Zaza non corrisponde a quel profilo.

Verratti-Juventus: si può fare

Secondo Tuttosport il botto di mercato che infiammerà il prossimo mercato estivo bianconerò sarà Marco Verratti, sulla falsariga di quanto accaduto per Gonzalo Higuain: del resto è stato lo stesso agente del giocatore Donato Di Campli ad aprire a una possibile cessione del gufetto di Manoppello. “Non può vincere solo la Ligue 1...”, le sibilline parole del super agente. Marotta è già al lavoro con la sua task force: Verratti promesso sposo della Juventus secondo il quotidiano torinese.

Secondo noi: Qualora dovesse essere davvero divorzio tra Marco Verratti e PSG (il contratto è stato rinnovo lo scorso agosto appena, sino al 2021) a quel punto si aprirebbe un’asta internazionale e la Juventus dovrebbe competere con Bayern Monaco, Chelsea e le altri grandi corazzate del calcio continentale. Riuscirebbe a offrire di più? Difficile, quasi impossibile, ma a quel punto inciderebbe la voglia di tornare in Italia di Verratti, sulle cui tracce la Juventus c’è da tempo, dimostrando di volere il giocatore da tempi non sospetti.

***