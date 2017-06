Edicola calciomercato: la Juventus vuole anche Paredes, Perisic dice addio all'Inter

Juve: non solo N'Zonzi, anche Paredes

La Juventus non si ferma. In settimana verrà chiusa definitivamente la trattativa che porterà a Torino Steve N’Zonzi dal Siviglia, ma nel frattempo Beppe Marotta si metterà a lavorare duramente per assicurarsi anche Leandro Paredes della Roma. Già l’anno scorso, la Vecchia Signora era giunta a un passo dal centrocampista giallorosso. Adesso, stando a quanto riporta Tuttosport, potrebbe essere giunto il momento giusto.

La nostra opinione: scelta ottima della Juventus, bisognosa di rinforzi di qualità, quantità ed esperienza in mezzo al campo. Il gap con le migliori d’Europa deve essere ridotto passando proprio dalla mediana e inserire nelle rotazioni un giovane di grande prospettiva come il classe 1994 argentino è una scelta di grande prospettiva (ma anche dal presente assicurato). La Roma, evidentemente, preferisce sacrificare lui piuttosto che Strootman o Nainggolan.

Perisic dice no a Spalletti

Luciano Spalletti aveva mandato messaggi importanti alla rosa in generale e a Ivan Perisic nello specifico. Bene, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport la risposta dell’esterno sarebbe già arrivata. E, come era presumibile, lo porterà lontano dall’Inter. Il sogno di Perisic è raggiungere José Mourinho al Manchester United. I nerazzurri, però, continuano a chiedere 50 milioni di euro per il suo cartellino.

La nostra opinione: siamo allo snodo decisivo del mercato nerazzurro. I nerazzurri hanno bisogno di fare cassa cedendo cartellini importanti e Perisic – nonostante formalmente l’Inter avesse invitato il giocatore a restare – era il primo dei sacrificabili. Seguono Banega, Brozovic, Jovetic e Ranocchia. Arrivare a 50 milioni di euro per la sua cessione, però, non sarà la più semplice delle cose. Almeno quanto rinunciare al suo talento, sulla carta molto funzionale al gioco di Spalletti.

Belotti diventa un giallo

La Stampa dà ampio risalto alle dichiarazioni del presidente del Torino Urbano Cairo, tornato a parlare delle vicende di mercato che potrebbero riguardare Andrea Belotti. Il numero uno granata ha dichiarato quanto segue: Spero che Belotti ci dica di voler restare. Una frase che alimenta qualche dubbio sulla permanenza a Torino dell’attaccante, apparentemente blindato da una clausola di 100 milioni di euro.

La nostra opinione: ma come? Belotti non era stato blindato dal rinnovo contrattuale? Che bisogno ci sarebbe di esprimere il desiderio di restare a Torino? Il centravanti non ha mai dichiarato di volersene andare, anzi. L’impressione è che qualcosa bolla in pentola e che Cairo stia cercando di creare un’asta di mercato attorno al pezzo pregiato della rosa. Del resto, il fatto che Manchester United e Milan abbiano già trovato l’attaccante che cercavano senza aver raggiunto i 100 milioni di euro chiesti dal Torino, fa pensare...