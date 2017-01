Edicola calciomercato: niente Arsenal per Belotti, Leicester su Gabbiadini; Gagliardini-Inter ok

Niente Arsenal per Belotti

La Gazzetta dello Sport dà ampio risalto alle dichiarazioni di Urbano Cairo, che nella giornata di domenica aveva negato la possibilità di liberarsi di Andrea Belotti per una cifra inferiroe a quella dei 100 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria. Stando a quanto riporta il quotidiano, non si tratterebbe di una mossa diversiva ma di un modo reale per dire no all’offerta da 65 milioni di euro avanzata dall’Arsenal.

La nostra opinione: per carità, non sta a noi dubitare della sincerità di Cairo. Eppure, sappiamo tutti come funziona il mercato. Le clausole – specie come quella da 100 milioni per Belotti – non sempre vengono rispettate e una sessantina di milioni non sarebbero affatto una cifra da buttare. Il presidente del Torino fa bene a negare, negare e negare ancora. L’obiettivo, in fondo, è quello di creare un’asta vera e proprio intorno al giocatore. Più probabilmente per la prossima estate, non tanto in questa sessione.

Anche il Leicester punta Gabbiadini

L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sull’attaccante partenopeo, tornato a ruggire con le reti segnate a Fiorentina e Sampdoria proprio quando era stato definito l’acquisto di Pavoletti. Secondo il quotidiano, Gabbiadini è entrato nel mirino anche del Leicester. Il problema è legato alle richieste di Aurelio De Laurentiis, sempre ferme intorno ai 20 milioni di euro. Su di lui anche Stoke City, Southampton, Wolfsburg e WBA.

La nostra opinione: arrivare ai circa 30 milioni di euro rifiutati lo scorso agosto sarà quasi impossibile, ma è chiaro che da qui alla chiusura del mercato di gennaio qualcosa accadrà e porterà soldi freschi nelle casse del Napoli. La sensazione è che Gabbiadini non si muoverà nell’immediato ma soltanto nell’ultima settimana, quando la frenesia dei potenziali acquirenti potrebbe aiutare non poco ad aumentare il prezzo del cartellino. Destinazione Premier League?

Pioli aspetta Gagliardini

Ormai mancano soltanto i dettagli. Stando a quanto dichiarato domenica da Gian Piero Gasperini e alle risposte di Stefano Pioli, Gagliardini è ormai un giocatore dell’Inter. A fare la differenza sono soltanto i tempi tecnici di una trattativa che dovrebbe portare il centrocampista alla Pinetina entro il prossimo weekend. Affare fatto, mancano soltanto le firme.

La nostra opinione: scrivevamo le stesse cose una settimana fa, ma adesso lo scenario è ormai delineato. Gagliardini non scendendo in campo nel successo dell’Atalanta contro il Chievo ha sostanzialmente confermato il fatto di essere in partenza con destinazione Milano. Il modo migliore per rimpiazzare la partenza di Felipe Melo e, forse, agevolare l’uscita di Ever Banega. L’Inter farà cassa con l’argentino?