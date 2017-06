Edicola: Dani Alves torna tra le braccia di Guardiola, Perez non vuole mollare Ronaldo

Dani Alves verso il Manchester City

Dopo gli ultimi sviluppi burrascosi che hanno portato alla rottura tra Dani Alves e la Juventus, il giocatore brasiliano potrebbe avere un futuro al Manchester City. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, è prevista anche una multa per il difensore, che sui suoi profili social in questi giorni ha usato parole pesanti nei confronti un po' di tutti.

La nostra opinione: Dani Alves è stato sicuramente uno dei pilastri bianconeri di questa stagione, soprattutto in Champions League, ma è inevitabile che la Vecchia Signora non possa accettare un certo tipo di sparate. Chi sputa nel piatto in cui mangia difficilmente può ricucire un rapporto sano e del resto Alves ha fatto di tutto per rendersi antipatico agli occhi di chi gli dovrebbe pagare lo stipendio; considerando poi il piagnisteo di gennaio, quando implorò il Barcellona di riprenderlo dopo soli sei mesi a Torino, è evidente che Dani Alves non è più l'uomo giusto per una Juventus che sta facendo di tutto per crescere ancora: sulla professionalità mostrata in campo dall'ex blaugrana non c'è nulla da dire, ma un personaggio del genere a questo punto rischia di spaccare uno spogliatoio che invece ha bisogno di motivazioni per risollevarsi dalla batosta di Cardiff. E quindi se Alves tornasse da Guardiola potrebbero essere tutti contenti.

Borja Valero ha detto sì all'Inter

Il Corriere dello Sport apre con un fotomontaggio a tutta pagina di Borja Valero con la divisa dell'Inter: per il quotidiano esiste l'accordo tra società e giocatore e presto si potrebbe raggiungere anche l'intesa tra i due club.

La nostra opinione: Borja ha dimostrato durante la sua militanza nella Fiorentina di essere un giocatore di qualità e a quanto pare, stando al CorSport, Luciano Spalletti avrebbe delle precise idee tattiche per il posizionamento dello spagnolo. Già lo scorso anno Spalletti l'avrebbe voluto alla Roma, ma i 12 milioni richiesti dalla società viola erano troppi. Quest'anno la valutazione del cartellino si è abbassata (9 milioni) e Suning ha soldi a disposizione per l'eventuale acquisto: nel caso in cui la Fiorentina alzasse un pochino la posta, ci sono buone possibilità che la società nerazzurra voglia comunque accontentare il nuovo tecnico.

Florentino Perez: "Devo parlare con CR7, escludo che possa andarsene"

Il clima al Real Madrid, sponda Cristiano Ronaldo, è un po' teso. Dopo i problemi fiscali del lusitano e l'annuncio di voler lasciare la Spagna, il Manchester United si è già fatto venire l'acquolina in bocca, ma il presidente dei blancos non vuole mollare la presa, come riporta AS: "Conosco Cristiano ed è un bravo ragazzo; non ho ancora parlato con lui, ma mi farò raccontare che cosa è successo. Non prendo in considerazione la possibilità che se ne vada".

La nostra opinione: la situazione è piuttosto intricata e sarà di lunga e difficile soluzione. Attualmente CR7 è impegnato con il Portogallo per la Confederations Cup in Russia, quindi tutto è inevitabilmente rinviato al mese di luglio. Chiaramente ci sono molti fattori in gioco e non è da escludere che il lusitano possa decidere davvero per la fuga dalla Spagna e dai guai fiscali, ma è anche difficile che un qualsiasi altro club possa essere in grado di accollarsi gli oneri economici che un contratto come quello al portoghese comporterebbe.

