Edicola: Donnarumma chiede rinforzi e spaventa il Milan, Inter pronta a tutto per Simeone

Donnarumma chiede garanzie al nuovo Milan e punta l’estero

Sembrava un rinnovo scontato quello fra Donnarumma e il Milan e invece non sembra proprio così. Stando alla Gazzetta dello Sport l’agente del portierone rossonero, Mino Raiola vorrebbe prendere tempo sino a fine estate per vedere le mosse sul mercato del Milan e valutare se davvero ci sono i margini per tornare a vincere. Il club però ritiene Gigio incedibile e conta sulla sua volontà di restare… Dall’estero però le tentazioni non mancano: Real, City e United per strapparlo sono pronte a mettere sul piatto contratti da oltre 7 milioni di euro a stagione.

La nostra opinione . Se il Milan potrà davvero tornare a lottare per gli obiettivi che merita e non per un misero sesto-settimo posto, come purtroppo accade da un paio di stagioni a questa parte, lo si capirà grazie al mercato e alla capacità di trattenere, in primis, il proprio gioiello più pregiato: Gigio Donnarumma, l’unico vero fenomeno in rosa. Il portiere campano ama la società e, lo ha ripetuto in più circostanze, però non è così sprovveduto da legarsi a scatola chiusa al Milan, senza garanzie e certezze riguardo agli acquisti e alle reali intenzioni dei nuovi proprietari cinesi, su cui ancora pende un certo scetticismo. Ora la palla passa a Yonghong Li, Fassone e Mirabelli e alla loro capacità di ricostruire una squadra che possa davvero puntare alla Champions già dal prossimo anno. Il tempo delle chiacchiere è finito servono i fatti e soprattutto i rinforzi… Per convincere Donnarumma a legarsi a vita col Diavolo e anche a spazzare via in maniera definitiva tutti i dubbi del popolo rossonero sulle ambizioni del nuovo Milan cinese.

Inter, assalto a Simeone: offerta in bianco per strapparlo all’Atletico

L’Inter le tenterà tutte per convincere Diego Pablo Simeone a diventare l’uomo della rinascita. Stando al Corriere dello Sport, Suning avrebbe dato mandato a Piero Ausilio di andare a Madrid ed offrire a Simeone un quadriennale con ingaggio in doppia cifra e pieni poteri sul mercato e sulla gestione del club. L’Inter sarebbe disposta a dare a Simeone qualunque cifra lui voglia pur di averlo con sé…

La nostra opinione . Suning ha capito che i ritiri ad oltranza e i comunicati stampa non possono bastare per riguadagnare la grandezza. Serve leadership e soprattutto gente di polso in società e alla guida del club. Per questo si lavora al ritorno di un dirigente che conosce il mondo Inter come nessuno quale Lele Oriali e soprattutto si vuole fortissimamente arrivare a prendere il Cholo Simeone, l’hombre vertical che può col suo carisma e le sue capacità ridare un anima vincente a una squadra che dal 2010 ad oggi ha cambiato 10 allenatori (Pioli sarà quasi certamente l’11esimo tecnico a saltare) e quasi 80 giocatori. Offrirgli carta bianca e un ingaggio monstre potrebbe non bastare però: Simeone all’Atletico Madrid si sente leader supremo e a casa. L’idea di allenare la squadra nel nuovo stadio lo alletta: per questo forse solo la vittoria della Champions potrebbe chiudere il cerchio e convincerlo che davvero di meglio non potrebbe fare… Di certo solo a giugno sapremo se il matrimonio fra il Cholo e l’Inter si farà oppure no.

Ibra-United sarà addio a giugno: il futuro sarà in MLS

Secondo il Daily Mirror, a seguito del grave infortunio occorso a Zlatan Ibrahimovic contro l’Anderlecht, lo svedese non firmerà un nuovo contratto con i Red Devils. Stando al tabloid britannico, il futuro dell’ex centravanti di Milan, Inter e Juventus sarà in MLS dove dopo la convalescenza (che potrebbe durare anche 9 mesi) Zlatan chiuderà la sua carriera.

La nostra opinione . Nonostante Ibra, giustamente, faccia capire che sarà lui a decidere quando sarà il momento di appendere le scarpe al chiodo, questo infortunio complica i suoi piani e soprattutto pregiudica il prolungamento dell’esperienza in Premier League con lo United. I Red Devils non possono permettersi di scommettere su un 36enne che non si sa se tornerà ai suoi livelli dopo questo grave infortunio al legamento del ginocchio. Per questo l’ipotesi MLS prende quota e i Los Angeles Galaxy hanno tutte le carte in regola per diventare la nuova squadra dello svedese.