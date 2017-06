Edicola: Donnarumma e Milan vicini all'accordo, decisivi famiglia e Montella

Donnarumma-Milan, pace ritrovata e accordo vicino

Enzo Raiola – cugino e diretto collaboratore di Mino – in questi giorni è a Cracovia e secondo quanto riporta il Corriere dello Sport condividerà con Gigio Donnarumma l’intenzione di rimanere in rossonero. Una scelta che sarebbe maturata in famiglia e di comune accordo con Fassone e Montella, i grandi pacieri della trattativa. Una volta completati gli esami di maturità e dopo una meritata vacanza Donnarumma si ripresenterà a Milanello per riprendersi la porta rossonera.

La nostra opinione: Lo scrivevamo su queste pagine nelle puntate precedenti, il lieto fine si staglia ormai all’orizzonte, anche se nella stampa italiana non c’è un coro unanime in questo senso. Tra Milan e Donnarumma è tornato il sereno (se mai fosse andato via), il nodo semmai riguarda Mino Raiola che tornerà alla carica con le sue richieste di clausole rescissorie

Kalinic conteso da Milan e Inter

Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport l’intermediario di mercato Fali Ramadani avrebbe incontrato sia Inter e Milan per discutere del cartellino dell’attaccante della Fiorentina Nikola Kalinic, valutato dalla società viola 30 milioni di euro. Alle “milanesi” il croato interessa eccome, ma entrambe non sono disposte a spese folli

La nostra opinione: Kalinic è un tipo di giocatore che farebbe molto comodo allo scacchiere sia di Spalletti che di Montella, attaccante di movimento perfetto per dar manforte a Icardi o André Silva. Due nodi: contratto in scadenza nel 2019 e quella trentina di Primavere sulle spalle; comprensibile che i club meneghini non vogliano effettuare l’investimento da top player.

Bonucci non parte

Per Tuttosport Bonucci è destinato a rimanere a Torino, saldamente al comando della difesa bianconera anche per la prossima stagione. Dal Chelsea non sono arrivate offerte e il giocatore avrebbe la smania di rifarsi dopo la disastrosa finale di Cardiff persa dal Real Madrid. Per ora non parte nemmeno Alex Sandro, nonostante la corte serrata del Chelsea.

La nostra opinione: La situazione in casa Juventus è in divenire e dunque non sono da escludere partenze eccellenti ma, fermo restando che Bonucci è a tutt’oggi un pilastro bianconero, la cessione di Alex Sandro sarebbe ugualmente sanguinosa. In Italia, molto semplicemente, un esterno sinistro così non c’è!