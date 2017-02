Edicola: Donnarumma futuro Juventus? Keita-Lazio, nuovo bisticcio

"A Milano criticano Donnarumma..."

Prima pagina del "Tuttosport" dedicata a Gianluigi Donnarumma: "Gigio futuro Juve",dopo che l'agente Mino Raiola ha gelato il Milan sul portiere. "A Milano lo criticano, voglio conoscere il programma dei rossoneri", ha detto il procuratore.

La nostra opinione: Ci pensa Mino Raiola a ravvivare un calciomercato invernale che non ha detto moltissimo. Ovviamente lui fa gli interessi del suo protetto ma anche i suoi. Il discorso è chiaro: rinnovo ad altissime cifre oppure sotto a chi tocca, e chi vuole Gigio si faccia avanti. Il continuo paragone con Buffon - fatto da giornalisti e addetti ai lavori - non fa altro che avvalorare la tesi di Raiola, che quindi ogni volta che viene interpellato rincara la dose. E non fa certo star tranquilli i tifosi del Milan.

Lazio, c'è di nuovo il problema Keita?

"Sono tutti convocati, Keita compreso", aveva detto Simone Inzaghi alla vigilia di Inter-Lazio. In realtà del ragazzo, di rientro dalla Coppa d'Africa, si sono perse le tracce e alla fine di lui a Milano nemmeno l'ombra. Ennesima intemperanza in un rapporto non idilliaco tra il senegalese e la società biancoceleste.

La nostra opinione: Vedere Mané - lo stesso che si era disperato dopo l'errore sbagliato contro il Camerun - in panchina per Liverpool-Chelsea e invece Keita "desaparecido" in Inter-Lazio fa abbastanza effetto. Lo strappo è ormai insanabile è forse sarebbe stato meglio approfittare del calciomercato invernale per separarsi: con che faccia il ragazzo si presenterà davanti al proprio allenatore, che inizialmente lo aveva convocato e poi ha dovuto ritrattare? Come agirà la Lazio nei suoi confronti? Un'altra multa probabilmente non basterà a fargli cambiare atteggiamento.

Belotti, Tolisso e Kessié: trattative solo rimandate all'estate

Secondo la "Stampa", alcuni grandi colpi del mercato estivo hanno avuto un primo abboccamento già in questa sessione: Belotti, Tolisso e Kessié sono giocatori che presto potremmo vedere con un'altra casacca indosso.

La nostra opinione: Bene fa chi si informa per Andrea Belotti (Arsenal e Chelsea), anche se la clausola posta da Urbano Cairo è solo per chi ha un portafogli ben fornito. Tolisso è da tempo nel mirino della Juventus: da qui a giugno c'è tempo per valutare di che caratura e caratteristiche è il centrocampista da inserire in rosa. Kessié: qui la Roma cerca di arrivare prima, anche se premono dall'estero. Bernardeschi sembra un affare per le milanesi: al momento Inter davanti al Milan.