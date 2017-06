Edicola: Donnarumma-Milan, rottura definitiva? Perisic saluta l'Inter

Donnarumma-Milan, è rottura

La sentenza di Tuttosport è inappellabile: Gianluigi Donnarumma lascerà il Milan. L’incontro di Montecarlo tra Mino Raiola, il direttore sportivo rossonero Massimiliano Mirabelli e lo stesso portiere non sarebbe andato a buon fine nonostante l’offerta per il rinnovo fosse salita nel frattempo a 4 milioni. Secondo il quotidiano sportivo torinese Raiola avrebbe cominciato a spazientirsi una volta venuto a conoscenza dell’ingaggio stanziato per Morata (8 milioni di euro, il doppio rispetto al contratto di Donnarumma). Il super procuratore non avrebbe poi gradito l’assenza di Fassone all’incontro, né il tentativo da parte del Milan di coinvolgere la famiglia di Donnarumma per arrivare a un accordo.

La nostra opinione: Una volta ascoltata la proposta di Mirabelli, Raiola ha preso tempo (oltre ad avanzare richieste come la clausola rescissoria da inserire nel contratto), ma ciò non significa che la trattativa si sia arenata o, peggio, sia naufragata. Schermaglie, insomma, usuali quando Raiola è una delle parti in causa; la sensazione è che i margini per un accordo sussistano ancora e che il Milan debba fare ancora un piccolo sforzo…

Manchester United a tutta su Perisic

Secondo la Gazzetta dello Sport il Manchester United di Mourinho sarebbe pronto a offrire la cifra mostre di 52 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni di Ivan Perisic, forte ala sinistra dell’Inter. Una cessione necessaria in casa Inter, secondo la Rosea, per coprire il buco del fair play finanziario.

La nostra opinione: Il nazionale croato è una delle poche note liete della disastrata stagione nerazzurra, ma di fronte a un’offerta faraonica – e quella della United lo è – che consentirebbe all’Inter di perfezionare una plusvalenza di 42 milioni cederlo sarebbe un’ipotesi da contemplare.

Szczesny al Napoli, garantisce Milik

“Szczesny al Napoli? Qualcosa so!”, lo ha detto Arek Milik a microfoni aperti in Polonia e subito le voci di mercato si sono scatenate. Del resto il portiere della Roma è uno dei principali indiziati per raccogliere il testimone da Pepe Reina, oppure per affiancarlo. C’è da battere la concorrenza di Juventus e Milan.

La nostra opinione: Szczesny è reduce da un’ottima stagione alla Roma e l’asta di mercato che si sta sviluppando in Italia è la diretta conseguenza. La sensazione è che, come riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli parta in vantaggio rispetto alle dirette concorrenti.