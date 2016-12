Edicola: Draxler fuori dal mercato, si accasa al PSG

Draxler approda al PSG: telenovela finita

Julian Draxler finalmente si è tolto dal mercato. Dopo una lunga telenovela col Wolfsburg finita male, il giovane talento approda al Paris Saint-Germain con un contratto che lo legherà al club francese fino al 2021 (che ai Lupi frutta 40 milioni di € . A renderlo noto è la Bild.

La nostra opinione: a lungo corteggiato in Italia, Draxler ora si accasa in un nuovo club già ricchissimo di campioni. Forse il PSG può non essere la scelta più giusta per rilanciarsi, visto l'affollamento, ma è anche vero che l'offerta economica era alta e che, così giovane, il ragazzo merita una chance di giocare e non di restare fuori rosa in un club che a livello europeo non ha ambizioni.

Dal Brasile: Felipe Melo verso il Palmeiras

La stampa brasiliana lo dà per certo: Felipe Melo è in partenza per il Palmeiras. Lance! lo definice un "regalo di Natale" per il club brasiliano, seppur sottolineando che Melo non sta attraversando il suo momento migliore.

La nostra opinione: Il momento migliore attraversato da Felipe Melo in Italia è stato quando giocava alla Fiorentina. Da lì in poi, il declino è stato irreversibile e anche con l'Inter il giocatore non sta trovando la quadratura del cerchio. E' possibile quindi che sia giunto il momento di tornare definitivamente a casa, anche perché nemmeno il pubblico italiano riesce ad apprezzarlo. cambiando aria potrebbe ritrovare l'ispirazione.

Moyes e quei sogni di Ronaldo & Bale infranti...

Il Mirror rivela una notizia curiosa: David Myes, colui che subentro al mitico sir Alex Ferguson sulla panchina del Manchester United, era convinto che i Red Devils nel 2013 avrebbero comprato Cristiano Ronaldo, Cesc Fabregas e Gareth Bale...

La nostra opinione: Purtroppo spesso gli allenatori si illudono di poter essere accontentati nelle loro richieste e poi si ritrovano con un pugno di mosche in mano. a quanto pare, però, stando alle sue parole la società gli aveva davvero promesso questi giocatori ed è riuscita invece soltanto a fargli avere Marouane Fellaini. Il balletto tra United e CR7 ormai è di lunga data e Moyes probabilmente non solo ci credeva davvero, ma si era anche preparato nella sua mente degli schemi per poter impostare la squadra... A distanza di tre anni sappiamo tutti che le cose sono andate in maniera ben diversa.

