Edicola: Dybala non sarà multato per il mancato saluto ad Allegri. Roma su Baselli se esce Paredes

Juventus, Dybala non sarà multato e nel rinnovo i bianconeri avranno i diritti d’immagine

La mancata stretta di meno di Dybala ad Allegri in occasione del cambio di ieri a Sassuolo non lascerà strascichi e non costerà alcun provvedimento all’argentino. Lo assicura Tutto Sport che sottolinea anche un retroscena riguardo al rinnovo di contratto fino al 2021: l’annuncio avverrà tra un paio di settimane e i bianconeri acquisiranno anche i diritti d’immagine.

La nostra opinione: Creare un caso su una scaramuccia per un’uscita dal campo fra tecnico e un giocatore è troppo. Detto ciò questa telenovela sul rinnovo di Dybala sta diventando stucchevole… Il giocatore giura amore eterno per la Signora ma non si decide a firmare e questo alla lunga può essere visto come un segnale non proprio confortante. Serve chiarezza e in fretta per squarciare tutti i dubbi e consolidare un unione che può fare le fortune presenti e future della Juventus.

Roma, se parte Paredes il sostituto può essere Baselli

Sarà una chiusura di mercato rovente quella della Roma. Dopo l’arrivo di Grenier e la quasi certa uscita di Gerson (prestito al Lille), i giallorossi contano di cedere Leo Paredes al Liverpool o al Tottenham ricavando un bel gruzzolo che dia un po’ di ossigeno alle finanze del club. In caso di uscita a prendere il posto potrebbe essere Baselli, favorito su Donsah e Badelj.

La nostra opinione: Cedere Paredes negli ultimi due giorni di mercato in Premier in meno di 48 ore non è così semplice e scontato, soprattutto se l’idea è quella di provare ad incassare una cifra non inferiore ai 22-25 milioni di euro. Fantascientifico l’argentino possa andare alla Juventus, visto che entrambe le squadre lottano per obiettivi comuni. Anche se alla luce del caso Pjanic verrebbe da dire mai dire mai… Per quanto concerne il sostituto Baselli, più mezzala rispetto a Paredes, allargherebbe la rotazione a centrocampo e far rifiatare un po’ Strootman e Nainggolan. Il ragazzo però in questa stagione è lontano parente del giocatore, che nello scorso campionato nelle prime 8 giornate di campionato realizzò 4 reti…

Napoli, Gabbiadini-Giaccherini chi esce?

Negli ultimi due giorni di mercato gli azzurri lavoreranno per sfoltire la rosa. Giaccherini e Gabbiadini i nomi più caldi. Il primo piace a Torino, Fiorentina, Genoa e Roma mentre per il secondo si attende un rilancio del Southampton. De Laurentiis vuole non meno di 20 milioni per lasciarlo partire mentre gli inglesi, secondo il Corriere dello Sport, sono fermi a una proposta da 16 milioni più bonus…

La nostra opinione: Rimanere con Gabbiadini e Giaccherini separati in casa fino a giugno sarebbe un grande spreco… Soprattutto l’attaccante, con l’arrivo di Pavoletti e il ritorno di Milik è destinato a non vedere più il campo da qui a giugno e svalutarsi ulteriormente. Meglio cederlo accontentandosi di coprire l’investimento fatto qualche settimana fa per Pavoletti…