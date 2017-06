Edicola: E alla fine Donnarumma ha scelto il Milan

Shick alla Juve, è fatta

“Juve che Schick” titola la Gazzetta dello Sport: la Juventus avrebbe ormai trovato l’accordo con la Sampdoria per l’acquisto del 21enne ceco sulla base di una valutazione di 25 milioni. L’attaccante duttile proverà a convincere Max Allegri per diventare subito un punto fermo della Vecchia Signora

La nostra opinione: Grazie a un super blitz di mercato Marotta è riuscito a strappare Schick dalle grinfie dell’Inter e ora ha messo a disposizione di Allegri la rivelazione della Serie A 2016/207. Con Pjaca e Schick (ma anche Orsolini) Madama può stare tranquilla per l’immediato presente e il futuro. Ora sotto con il colpo a centrocampo.

Donnarumma ha scelto (finalmente) il Milan

Secondo un’indiscrezione del Corriere dello Sport Gianluigi Donnarumma potrebbe rinnovare il suo contratto in essere con il Milan già lunedì o martedì. Avrebbe infatti (e finalmente) preso la sua scelta, quella di abbracciare a lungo termine la causa rossonera. Raiola vorrebbe però una clausola per tutelarsi.

La nostra opinione: La stucchevole telenovola legata al futuro del baby prodigio rossonero si approssima alla conclusione (finalmente): una conclusione che siamo certi piacerà ai tifosi del Diavolo. Occhio a parlare di lieto fine però: Mino Raiola pretende l’inserimento di clausole pesantissime che consentirebbero al suo assistito di svincolarsi piuttosto agevolmente in futuro. È il calciomercato 2.0, bellezze!

Perisic, il suo futuro è un rebus

Secondo Tuttosport l’Inter non avrebbe ancora deciso cosa fare con Ivan Perisic. Confermarlo sotto l’egida di Spalletti oppure “spedirlo” allo United incassando un bel gruzzolo (richiesta di 55 milioni a fronte dell’offerta dello United di 40)? Il dubbio permane: dopotutto si parla di un calciatore enigmatico per natura, picchi altissimi in alcune gare e momenti di totale assenza in altre.

La nostra opinione: Perisic, l’abbiamo ripetuto più volte su queste pagine, è stata una delle poche note liete dell’Inter in questa stagione pur nella sua discontinuità di rendimento, ma la sensazione è che dietro offerat faraonica la Beneamata farebbe bene a venderlo per ripianare bilanci e al contempo imbastire nuovi e funzionali colpi per Spalletti.