Edicola: E' Szczesny il piano B del Milan in caso di addio a Donnarumma. Mancini riparte dallo Zenit

E’ Szczesny il piano B del Milan in caso di addio di Donnarumma

Fassone e Montella ieri nel post partita di Cagliari, sono stati chiari attendono presto una risposta alla proposta di rinnovo di Gigio Donnarumma. Dovesse arrivare il muro contro muro, i rossoneri avrebbero pronto un piano alternativo che, stando al Corriere dello Sport, porta a Wojciech Szczesny: estremo difensore che rienterà all’Arsenal dopo il biennio in prestito alla Roma.

La nostra opinione. Esclusa l’ipotesi dell’anno in tribuna con addio a costo zero nel 2018 da Marco Fassone, Donnarumma deve capire cosa vuole fare da grande. Se essere il simbolo di un Milan che vuole provare a tornare grande in tempi ragionevolmente brevi oppure se traslocare all’estero e giocare la Champions in qualche grande top club della Premier League o della Liga. Fossimo in Donnarumma, per la sua crescita professionale oltre che per la sua appartenenza alla squadra del cuore, resteremmo almeno un paio d’anni al Milan dove le pressioni sono relative e l’amore dei tifosi incondizionato… L’attaccamento alla maglia però è un sentimento nobile e non per tutti: dunque non è da escludere una partenza che farebbe male, non solo ai romantici del pallone, ma anche ai dirigenti del Milan. Perdere il giovane portiere più forte del mondo non sarebbe il miglior biglietto da visita da presentare a tifosi che sognano di rompere l’egemonia della Juventus in campionato… Insomma, serve uno sforzo da entrambe le parti per evitare una figuraccia. E bisogna fare in fretta.

Perisic, segnare e dirsi addio: lo United pronto a coprirlo d’oro

La sfida contro l’Udinese è stata l’ultima recita di Ivan Perisic con la maglia dell’Inter. Ausilio nel prepartita ha smentito maxi offerte per il croato ma, al di là delle smentite, il pressing del Manchester United appare reale così come l’offerta da 45 milioni che permetterebbe all’Inter di chiudere il contenzioso con l’Uefa per il Financial Fair Play e fare un po’ di cassa per consegnare a Spalletti qualche rinforzo di peso…

La nostra opinione. Pur con un andamento altalenante Perisic è stato una delle poche note positive della disgraziata stagione dell’Inter. Autore di 10 reti e 11 assist farebbe le fortune anche di Spalletti, allenatore specializzato nel valorizzare esterni d’attacco con qualità, spunto in velocità e gol nel sangue. 45 milioni e il richiamo della Champions League però possono essere un richiamo allettante per fare la valigia e andarsene da un’altra parte. Di certo se l’Inter vorrà tornare grande ha bisogno che al posto di Perisic arrivi qualche giocatore più forte o almeno funzionale al progetto. Non necessariamente il gettonatissimo Di Maria ma di certo giocatori dal pedigree simile…

Mancini riparte dalla Russia: lo Zenit pronto a riempirlo d’oro

Secondo la Gazzetta dello Sport sarà Roberto Mancini il nuovo tecnico dell’ambizioso Zenit San Pietroburgo. Il neo presidente Fursenko vuole riportare in alto il club e dopo aver esonerato Mircea Lucescu punta al tecnico jesino per quale sarebbe pronto un pluriennale da 5-6 milioni di euro più la certezza di avere al proprio fianco almeno 3-4 collaboratori.

La nostra opinione. Con la sua esperienza in Turchia, Mancini ha dimostrato già in passato di non avere alcuna remora riguardo all’allenare all’estero anche in campionati non di primissima fascia. Lo Zenit San Pietroburgo non è certamente una formazione con l’appeal internazionale di un Paris Saint Germain o di un Manchester City però ha tanti soldi da spendere e la voglia di tornare protagonista in Russia e anche in Europa. Due argomenti che potrebbero bastare ed avanzare a un tecnico, che dopo il doloroso divorzio all’Inter, ha tanta voglia di mettersi alla prova e sollevare qualche altro trofeo.