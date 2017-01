Edicola: Gagliardini-Inter, Iturbe-Torino, affari fatti (o quasi)

Gagliardini: sorpasso Inter sulla Juventus

Secondo la Gazzetta dello Sport per lo sbarco di Roberto Gagliardini all’Inter sarebbe una questione di giorni. La Beneamata avrebbe così superato la Juventus per il talentuoso centrocampista classe 1994 attualmente in forza all’Atalanta. La formula: prestito oneroso con diritto di riscatti a giugno per una cifra complessiva oscillante attorno ai 25-27 milioni

Secondo noi: Sarebbe un vero colpaccio per l’Inter del nuovo corso Suning, sia nell’immediato che in prospettiva. Gagliardini è un giocatore ormai solido e centrato che apporterebbe uno straordinario mix di qualità e quantità per il centrocampo di Stefano Pioli; bene ha fatto l’Inter a sottrarlo alle mire della Juventus, ora si attende solo la fumata bianca.

Iturbe-Torino: è fatta

Secondo Tuttosport è fatta per Juan Manuel Iturbe al Torino, via Roma. Tutto già apparecchiato per il prestito gratuito con diritto di riscatto (già fissato a 12,5 di euro); l’attaccante paraguaiano classe 1993 potrà già essere a disposizione di Sinisa Mihajlovic mercoledì, stando alla ricostruzione del quotidiano torinese. L’accordo con la Roma prevede anche l’acquisto di Iago Falque a 6 milioni.

Secondo noi: Juan Manuel Iturbe era ormai diventato l’ombra di se stesso a Roma; rilanciarlo nel massimo campionato italiano non sarà la più semplice delle operazioni per Sinisa Mihajlovic. Che l’aria di provincia possa giovare al talento disperso? I fasti di Verona, tuttavia, sono ormai un ricordo sbiadito...

El Ghazi: la Lazio ci prova

Secondo il Corriere dello Sport anche la Lazio sarebbe sulle tracce dell’attaccante dell’Ajax El Ghazi, 21enne olandese di origini marocchine autore di 11 gol in 27 partita nella scorsa Eredivisie. Il giocatore sarebbe stato l’argomento principale della cena di Dubai tra il direttore sportivo della Lazio Ighli Tare e il super agente di mercato Jorge Mendes.

Secondo noi: Il talento di El Ghazi non può essere discusso, ma il ragazzo ha avuto seri problemi “caratteriali” quest’anno finendo a lungo addirittura fuori rosa per dissidi con l’allenatore dei lancieri Peter Bosz. Non esattamente il migliore dei segnali. La Lazio ha già perso la scommessa Kishna e forse il direttore sportivo dei biancocelesti farebbe meglio a blindare Keita togliendolo dal mercato piuttosto che rischiare ancora una volta.

