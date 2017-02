Edicola: gelo tra Spalletti e la Roma, Sarri ha minacciato le dimissioni

Gelo tra Spalletti e la Roma

Stando a quanto riportano la Gazzetta dello Sport e Repubblica, sono ore di tensione nella Capitale dove la dirigenza della Roma si è trovata messa all’angolo dalle dichiarazioni rilasciate da Luciano Spalletti al termine della partita contro il Torino. Quelle sue allusioni al rinnovo di Francesco Totti come vincolo necessario per la sua permanenza sono state trovate sorprendenti. Intanto, la Juventus continua a tenere in caldo la candidatura dello stesso Spalletti per un eventuale post-Allegri a partire dalla prossima stagione.

La nostra opinione: un anno fa, Spalletti arrivò a Roma e sembrò incarnare alla perfezione le volontà presidenziali utilizzando la linea dura nei confronti di Totti. Adesso, lo scenario è completamente ribaltato. E, dopo le dichiarazioni di domenica, viene quasi da pensare che l’allenatore stia scegliendo la strategia opposta – o rimane Totti o me ne vado – per mettere spalle al muro James Pallotta. Dove vuole arrivare? Qual è il suo vero obiettivo? Rinnovare e costruire una Roma vincente? Andarsene senza recitare il ruolo del cattivo? E, soprattutto, cosa significa quel “resto solo se vinciamo” che ripete ormai da mesi? L’impressione, per quanto nebulosa, è che si sia davanti a una exit strategy del tecnico di Certaldo.

Sarri ha minacciato le dimissioni

A poco meno di una settimana dal convulso post-partita di Madrid, emergono le prime indiscrezioni sulle frizioni in atto tra Maurizio Sarri e Aurelio De Laurentiis. Stando all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il tecnico partenopeo avrebbe avuto un duro confronto con il presidente tre settimane fa, quando il Napoli non andò oltre l’1-1 interno contro il Palermo. De Laurentiis avrebbe insultato Sarri e l’allenatore avrebbe minacciato di andarsene al pari del direttore sportivo Giuntoli. L’antefatto del Bernabeu è servito.

La nostra opinione: quando si riportano indiscrezioni del genere, lo si fa perché si conosce la bontà della propria fonte. E, dunque, è difficile dubitare della veridicità dell’articolo. Il problema vero non è tanto il contenuto dello stesso, quanto accorgersi che pensare a De Laurentiis e Sarri che discutono nello spogliatoio non sia affatto qualcosa di sorprendente. Sintomo di una relazione deteriorata pubblicamente. Un fatto che sembra ormai preludere all’addio del tecnico azzurro a fine stagione.

Il nuovo Milan riparte dall’attacco

Continuano le speculazioni sugli scenari futuri del Diavolo. La Gazzetta dello Sport sostiene che la nuova proprietà cinese, una volta insediata, garantirà un extra-budget di 100 milioni di euro per il mercato estivo. E, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, il primo obiettivo della nuova dirigenza sarebbe rafforzare l’attacco, lì dove Carlos Bacca è in uscita. I nomi sono sempre quelli di Aubameyang e Aguero.

La nostra opinione: difficile capire chi potrebbe essere più utile al Milan. Se il figliol prodigo che sta mettendo a ferro e fuoco le difese della Bundesliga con il Borussia Dortmund o se l’argentino in uscita dal Manchester City. L’impressione è che, in ogni caso, sarebbe un’ottima notizia per tutti i tifosi rossoneri. L’attacco del Milan non soffre tanto per il gioco di Montella, quanto per la crisi irreversibile di Bacca. Con Aubameyang o Aguero, la musica cambierebbe. E di parecchio.