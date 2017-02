Edicola: Genoa, Mandorlini è il nuovo allenatore. La Juventus multa Bonucci

Genoa, ufficiale il divorzio da Juric, Mandorlini nuovo tecnico

Costa caro l’umiliante 5-0 patito all’Adriatico contro il Pescara di Zeman a Ivan Juric che non è più il tecnico del Genoa. Con una nota pubblicata poco dopo la mezzanotte il club rossoblù ha svelato il nome del nuovo tecnico, Andrea Mandorlini che ha firmato un contratto di un anno e mezzo fino al 30 giugno 2018.

La nostra opinione: Zero vittorie nelle ultime 11 giornate, appena due punti racimolati nel 2017, ultimo successo che risale al 15 dicembre scorso contro la Fiorentina: i numeri del Grifo sono veramente impietosi e normale che alla fine a pagare sia l’allenatore, che dopo la strabiliante vittoria contro la Juventus a fine novembre non è riuscito più a trovare le contromosse per risollevare una squadra che subisce una caterva di gol e da tre settimane a questa parte, fatica anche a segnare… Un bell’esame di coscienza però se lo dovrebbero fare anche i giocatori e la società che per l’ennesima volta ha azzardato smantellando la squadra a gennaio (ceduti Pavoletti, Rincon e Ocampos) e non prendendo però sostituti all’altezza. Mandorlini avrà il suo bel daffare per far uscire questa squadra dal tunnel, anche se il margine sul terzultimo posto è ancora confortante: 11 lunghezze.

Dopo la lite con Allegri, la Juventus multa Bonucci

Se dopo la mancata stretta di mano con Dybala, il club bianconero aveva deciso di chiudere un occhio questa volta dopo il plateale litigio in partita di Bonucci ad Allegri, la società campione d’Italia ha deciso di prendere provvedimenti per richiamare all’ordine il difensore e proteggere anche l’autorità di Max Allegri. Il Tutto Sport rivela una multa per il centrale azzurro che avrebbe ammesso le proprie colpe ed è già concentrato sull’impegno di mercoledì contro il Porto. Caso chiuso, insomma…

La nostra opinione: Ultimamente sono sempre più frequenti qualche scaramuccia in campo fra Allegri e alcuni suoi giocatori che spesso, anche per la foga dell’impegno e dello sforzo, faticano ad accettare le decisioni dell’allenatore. Prima Dybala, poi Lichtsteiner e ultimo Bonucci: uno dei veterani e degli elementi cardine del progetto, dal quale non ci si aspettano certe uscite. La società ha fatto bene a non chiudere un occhio e spalleggiare il proprio allenatore, multando il centrale di Viterbo. Per far capire a tutti che la società è con il suo allenatore e compattare l’ambiente in vista di impegni importantissimi serve talvolta anche essere severi e richiamare all’ordine chi sbaglia… Perché per provare a vincere tutto ci vogliono le giocate dei campioni ma anche comportamenti rispettosi.

Il Chelsea di Conte mette Conti nel mirino: pronta offerta da 15 milioni di euro

Il primo rinforzo dei Blues di Antonio Conte nella prossima stagione potrebbe essere Andrea Conti. Il giovane terzino dell’Atalanta intriga non poco Antonio Conte, che lo ha fatto seguire attentamente da osservatori e uomini di fiducia nelle ultime settimane. Stando al Sun il club londinese vorrebbe bruciare sul tempo potenziali avversarie e chiudere l’affare offrendo 15 milioni di euro… Basteranno per convincere la Dea a lasciarlo partire?

La nostra opinione: Per il 3-4-3 di Conte, Andrea Conti sarebbe il laterale di destra ideale. Giovane di gamba, abilissimo negli inserimenti con grandissimi margini di miglioramento: il talentino della Dea ha tutto per ritagliarsi un ruolo da Lichtsteiner 2.0 nei Blues. 15 milioni però potrebbero non essere sufficienti per convincere l’Atalanta a mollarlo… Soprattutto se il rendimento in termini di gol e prestazioni dovesse continuare ad essere quello delle ultime settimane (2 gol e un assist nelle ultime 3 partite).