Edicola: "Gigio Donnarumma non è uno schiavo", parola di Raiola

Raiola: "Donnarumma non è uno schiavo"

In una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Mino Raiola parla diffusamente di uno dei suoi tanti assistiti di lusso: Gigio Donnarmma. "Gigio è il Maradona dei portieri. Può solo crescere e bisogna lasciarlo crescere in pace. Non è uno schiavo e nemmeno un robot. ci sono 11 top club che si interessano a lui. Il contratto scade nel 2018 e io non ho mai detto al Milan che o si firma adesso o non si firma più. [...] C'è la possibità che Donnarumma firmi ancora per il Milan? Sì. C'è la possibilità che Donnarumma lasci il Milan? sì".

La nostra opinione: Raiola è bravissimo a confondere le acque e mischiare le carte e l'abbiamo imparato bene, per esempio, con la sua gestione di Zlatan Ibrahimovic. Chiaramente non trapela nulla di nuovo da queste parole che non sapessimo già. quello che scopriamo, però, è il risvolto più umano della vicenda, ossia che - tra le righe - il ragazzo avrà voce in capitolo nella decisione finale, anche se Raiola si assume "tutte le responsabilità sulla scelta definitiva che faremo". Perché se Gigio non è né uno schiavo, né un robot, non è sicuramente il suo schiavo o robot e quindi in base a questa dichiarazione non potrà piegarsi a decisioni prese da altri.

Inter, telefonata con Spalletti

Secondo la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe stato nella giornata di mercoledì un contatto telefonico tra l'Inter e Luciano Spalletti. L'ex tecnico della Roma dovrebbe essere scritturato su base biennale con opzione per il terzo anno a 4 milioni netti. L'annuncio sarebbe previsto all'inizio della prossima settimana.

La nostra opinione: premesso che a Roma con Luciano Spalletti i tifosi sono stati impietosi, spostandosi all'Inter il tecnico troverà una platea altrettanto impietosa e inflessibile: avendoci fatto il callo potrebbe essere davvero la persona giusta per risollevare una squadra completamente allo sbando. Il fatto che Sabatini sia un uomo Suning, ora, crea un canale preferenziale per le trattative visto che i due hanno già lavorato insieme.

Griezmann: "Il mio futuro è nelle mani del presidente"

Antoine Griezmann torna a parlare del suo futuro incerto. Lui vorrebbe rimanere, ma... "Sto bene nel mio club, i miei agenti hanno parlato con l'Atletico Madrid, perciò vedremo che succederà. Il mio futuro si deciderà quest'estate. E' tutto nelle mani del presidente", ha detto (come riportato su Marca).

La nostra opinione: come tutti i tira e molla, anche questo non fa bene, né alla squadra, né al giocatore. Fortunatamente la stagione è finita e ora è tempo di pensare per un attimo alle Nazionali invece che ai club. Comunque, se l'Atletico Madrid deciderà di cederlo, Griezmann ha un gran mercato: considerando che per ora Cristiano Ronaldo e Lionel Messi sono blindati, non capita tutti i giorni di avere sul mercato il più alto nella classifica dell'ultimo Pallone d'Oro.

