Edicola: Icardi rifiuta 35 milioni all'anno dalla Cina. La Lazio ci prova per Cerci, Corini resta

Icardi: no ai (tantissimi) milioni della Cina

Ripresa un po' da tutti gli organi di informazione, e confermato anche dalla moglie-agente Wanda Nara, Mauro Icardi ha rifiutato una ricchissima offerta proveniente dalla Cina, precisamente dallo scatenato Tianjin di Fabio Cannavaro. Secondo i colleghi di Sportitalia, il club asiatico ha messo sul piatto un contratto da 35 milioni netti a stagione per il capitano interista.

La nostra opinione: Ci mancherebbe che Icardi, a 23 anni, in rampa di lancio e con una lunga carriera in un club (ora con Suning) più che ambizioso lasci l'Europa per finire nel dimenticatoio cinese. Tra dieci anni, se le cose saranno ancora così, se ne potrà riparlare.

Lazio: spunta l'idea Alessio Cerci

L'edizione odierna del Corriere dello Sport riapre la pista Alessio Cerci-Lazio, riportando le dichiarazioni dell'agente Pastorello: "E' motivatissimo, è carico come una molla, e ora ha superato anche gli ultimi problemi fisici. Chi lo prende fa un affare, e alla Lazio si sposerebbe alla perfezione con gli schemi di Inzaghi e ritroverebbe Immobile. E' una possibilità". Lotito, però, vorrebbe El Ghazi, ma è una trattativa difficile, mentre l'Atletico liberebbe gratis Cerci con un riscatto fissato a una cifra abbordabile per le casse biancoceleste. C'è però prima da trovare anche l'intesa col ragazzo chiederebbe un triennale da 1,3 milioni di euro.

La nostra opinione: Se sta bene, e in un ambiente pronto ad accoglierlo e coccolarlo, Cerci potrebbe rilanciare per l'ennesima volta la sua carriera. Con lui a destra e Anderson a sinistra (in attesa anche del ritorno di Keita dalla Coppa d'Africa), il tridente biancoceleste con Immobile sarebbe a dir poco devastante. Fossimo Lotito, un pensierino ce lo faremmo.

Palermo: Corini resta (per ora) in panchina

Nuovo giro, nuova puntata. Nuova conferma, in attesa del nuovo esonero. Per ora, ed evidenziamo il per ora, Zamparini ha deciso di tenersi Corini e di non richiamare Ballardini che era comunque stato allertato in questi giorni.

La nostra opinione: Assurdo. Assurdo che nessuna istituzione (FIGC, AIAC) dica o faccia nulla per una situazione che ormai è diventata surreale e decisamente irrispettosa nei confronti dei tecnici presi, scartati, richiamati e poi bocciati ancora da Zamparini. I rosanero sono ormai destinati a tornare in B, cosa cambierebbe rivoluzionare per l'ennesima volta la squadra. Che si punti a un progetto serio e a lungo termine, con un tecnico preparato e che conosce bene la piazza come Corini, lanciando qualche giovane per poi provare a ricostruire una nuova era dalla B.