Edicola: idea Gago per il Milan, Napoli su Gnabry e Roma su Feghouli

Il Milan pensa a Gago

Secondo la stampa argentina, il club rossonero avrebbe messo gli occhi sull’ex romanista, ora al Boca Juniors ma ancora privo dell’accordo per il prolungamento di un contratto in scadenza. Stando a quanto riporta Ole, si tratterebbe di una trattativa ancora allo stato embrionale, agevolata dal fatto che Gago vorrebbe guadagnare di più di quanto percepisce attualmente con gli Xeneises.

La nostra opinione: Sosa non è abbastanza? Evidentemente la linea del mercato a costo zero potrebbe portare a Vincenzo Montella un altro rinforzo che ha tagliato la linea dei trent’anni e pare ormai troppo stagionato per un calcio ad alto livello. Aggiungete che Gago è reduce da due infortuni seri e capirete che, forse, sarebbe il caso di lasciar stare e continuare a dare fiducia ai giovani. Anche per questo, rischia di essere soprattutto una boutade sudamericana.

La notizia

Il Napoli punta Gnabry

Il Napoli continua a cercare giocatori giovani e di prospettiva. Un identikit che calza a pennello a Serge Gnabry, attaccante esterno ideale per il gioco di Maurizio Sarri che si è messo in mostra alla grande con il Werder Brema, segnando 7 gol in 15 presenze. Pagato 8 milioni di euro in estate, ora il classe 1995 può liberarsi grazie a una clausola rescissoria di soli 10 milioni di euro. Il problema? Su di lui c’è anche il Bayern Monaco.

La nostra opinione: difficile convincere un giovane prospetto tedesco a lasciare la Germania e, soprattutto, a smarcarsi dalla corte del Bayern Monaco. Ma se il Napoli saprà affondare il colpo in fretta, potrebbe assicurarsi un giocatore dal valore incalcolabile nei prossimi mesi. Con il calcio di Sarri, Gnabry può diventare uno dei migliori esterni del panorama continentale.

La notizia

Roma in corsa per Feghouli

La notizia dell’ultimo dell’anno è che la stella algerina del West Ham non è nemmeno stata convocata per la Coppa d’Africa. Un fatto di per sé negativo che però ha riacceso l’interesse della Roma per un giocatore che potrebbe essere il rimpiazzo ideale per Salah, invece destinato ad onorare gli impegni con la nazionale egiziana. Allo stato attuale, è in vantaggio l’Olympique Marsiglia dell’ex Rudi Garcia. Ma i giallorossi sono pronti a sferrare l’attacco decisivo.

La nostra opinione: occasione di mercato autentica, a patto che la Roma riesca a portarlo a casa a cifre ragionevoli. Il West Ham lo ha acquistato l’estate scorsa a parametro zero, quindi non dovrebbe fare storie e incamerare in ogni caso una plusvalenza. Feghouli è valutato 12 milioni di euro, ma negli ultimi mesi non ha quasi mai giocato. E allora? Meglio assicurarselo con un prestito e riscatto successivo. Valutarlo per qualche mese nella Capitale è doveroso prima di procedere con un esborso economico.

La notizia