Edicola: il Milan ha in pugno Kessie, la Juve si inserisce tra le pretendenti per Schick

Milan, Franck Kessie è sempre più vicino

Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, a pagina 16, l'intrigo Kessie è sempre più vicino a risolversi in favore del Milan. Ieri l'agente Atangana non si è nemmeno presentato all'appuntamento con la Roma e con Monchi, che intendeva rilanciare per il giovane ivoriano. Nell'incontro di mercoledì tra Milan ed Atalanta, la coppia Fassone-Mirabelli ha alzato a 28 milioni la proposta, pareggiando quella iniziale della Roma, offrendo un quinquennale da due milioni di euro all'anno al giocatore. Nell'affare potrebbe essere inserito anche Andrea Petagna, che potrebbe tornare in rossonero in estate.

Secondo noi: il fatto che il Milan ad inizio maggio sia già così attivo sul fronte mercato denota una voglia di risalire la china e di tornare competitivi. Allo stesso tempo, è necessario fare attenzione: 28 milioni per Kessie, nonostante un ottimo avvio di stagione, sembrano tantini.

La Juventus conferma l'interesse per Patrick Schick

Secondo il Corriere dello Sport la società bianconera - nelle vesti di Pavel Nedved ell'emittente ceca O2 TV - avrebbe confermato il serio interesse nei confornti dell'attaccante ceco della Sampdoria, autentica rivelazione di questa stagione finora. Queste le parole della furia ceca in patria: "Posso confermare che ci interessa e che sicuramente continueremo ad essere interessati in futuro, lui ha tutto per diventare il migliore". Lo stesso presidente doriano Massimo Ferrero ha chiarito che, oltre al Napoli, anche la Juventus si è fatta viva per l'attaccante. L'idea della Sampdoria è quella di tenerlo ancora un anno, ed eventualmente rinnovare il contratto ed adeguare la clausola che ora ammonta a 25 milioni di euro.

Secondo noi: Schick ha sicuramente bruciato le tappe, dimostrando di avere colpi e continuità nell'arco di una stagione. Difficile che in bianconero possa avere un ruolo da protagonista subito, vista la concorrenza, ma è altrettanto vero che sembra sempre più difficile vederlo ancora in blucerchiato l'anno prossimo.

L'Inter ci prova per Arda Turan

L'edizione odierna di Tuttosport documenta l'incontro tra il direttore sportivo Piero Ausilio ed il procuratore Ahmet Bulut: dopo i 34 milioni di euro spesi nel 2015, il turco è stato poco impiegato nel Barcellona e potrebbe dunque partire. L'incontro è avvenuto nellimmediato post partita della semifinale di Champions tra Monaco e Juve, al Sass Cafè di Montecarlo: la campagna di raffornzamento dei nerazzurri, a prescindere da chi siederà in panchina nella stagione prossima, potrebbe partire da lui.

Secondo noi: è pacifico che l'Inter abbia bisogno di investire, ma la priorità, per quanto sia forte Arda, non è in quel ruolo di sicuro. C'è una difesa da rinforzare, o meglio da rifondare soprattutto sugli esterni. Detto ciò, Arda Turan farebbe comodo a qualsiasi squadra e la qualità non si scarta mai.