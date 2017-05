Edicola: Il Milan punta forte su Morata: pronti 60 milioni. Inter, si taglia

Il Milan tenta Morata: Zidane prova a trattenerlo

La notizia lanciata ieri da Marca è stata ampiamente ripresa dai giornali italiani: Alvaro Morata sarebbe diventato l'obiettivo numero uno del nuovo Milan di Li Yonghong. Secondo la Gazzetta dello Sport, il giocatore avrebbe già accettato un'offerta di 7,5 milioni euro a stagione da parte dei rossoneri, mentre al Real ne andrebbero circa 60. Il CorSpor parla invece di 40 milioni.

La nostra opinione: "Morata, quedate" - "Morata, rimani". Zinedine Zidane, secondo As, starebbe cercando di convincere Alvaro Morata che rientra nei suoi piani per il Real Madrid del prossimo anno, ma il lavoro di convincere il promettente attaccante spagnolo sembra arduo, dati alla mano. Zizou infatti quest'anno lo ha fatto giocare davvero con il contagocce, soprattutto in Champions League: ecco perché i numeri di Morata - 20 gol in 42 partite, una rete ogni 93' - sono impressionanti e incoraggiano le squadre europee a puntare su di lui. Chelsea, Manchester United e... Milan. Sì, perché il Milan ora ha un progetto e lo vuole portare avanti: Musacchio, Kessie e Rodriguez sono già presi o quasi, ora manca la ciliegina sulla torta, un attaccante che possa far sognare - di nuovo - i tifosi rossoneri e Morata fa brillare gli occhi. Tecnico, forte fisicamente e con il gol facile: in più ha già giocato da noi e non avrebbe quindi bisogno di quel fastidioso periodo di adattamente che caratterizza ogni nuovo acquisto straniero. Insomma, Morata al Milan sarebbe assolutamente da fare: non sarà facile convincerlo ad accettare la proposta di una squadra che non gioca la Champions League. Ma con una buona opera di convincimento, non è impossibile.

Schick: c'è anche la Roma, ma la Juve è in vantaggio

Inter, Arsenal, Napoli, Borussia Dortmund, Psg, Juventus e... Roma: anche i giallorossi si mettono in coda dietro alla porta di Patrik Schick: secondo la Gazzetta dello Sport però in pole position per il forte attaccante ex Sparta Praga ci sarebbero i bianconeri, pronti a chiudere la trattativa dopo la finale di Cardiff.

La nostra opinione : "Posso confermare che ci interessa e che sicuramente continueremo a essere interessati in futuro. Il suo futuro dipenderà da quello che sia lui sia il suo agente sceglieranno di fare. Schick sa veramente ricoprire vari ruoli. Ha tecnica, ma anche velocità e fisico. Insomma, ha tutte le caratteristiche di un attaccante moderno. Il futuro è suo, deve solo tenere la testa a posto: se lo farà avrà una grande carriera. Ha tutto per diventare il migliore": le parole di Pavel Nedved sul suo connazionale e la mediazione dell'ex campione bianconero fanno ben sperare i tifosi della Vecchia Signora. Con tutta probabilità, una volta che la testa sarà libera dalla finalissima di Champions League, la Juventus metterà nero su bianco l'accordo con Schick: l'idea rimane quella di comprarlo, lasciarlo un altro anno a Genova per poi portarlo a Torino con qualche partita (e gol) in più in Serie A.

Inter, si taglia: Perisic potrebbe essere l'addio più doloroso

Brozovic, Gabigol, Murillo, Banega e forse anche Perisic: "La scure di Zhang cala sull’Inter". Il titolo del Corriere della Sera è ad effetto, ma rispecchia la volontà del momento da parte della dirigenza nerazzurra, pronta a una vera e propria rivoluzione in vista del prossimo mercato. In entrata i nomi caldi sono quelli di Nainggolan e Rudiger.

La nostra opinione: "La scure di Zhang calerà su uno spogliatoio che ha deluso, per risultati e poca personalità"; e anche per rimanere nei canoni del Fair Play finanziario, aggiungiamo noi. Sì perché non dimentichiamo che i nerazzurri hanno sempre puntati addosso gli occhi degli organi di controllo europei e mondiali, quindi prima di poter fare discorsi tecnici, bisogna sempre dare un occhio al portafogli. Quindi, "approfittando" del basso rendimento di alcuni elementi della rosa nell'ultima stagione, è giusto anche fare alcuni tagli netti, cercando magari di racimolare qualche euro buono a risanare bilanci e presentarsi senza troppi debiti ai nastri di partenza della prossima stagione. I nomi fatti sono sicuramente quelli "giusti" da tagliare, ma quella che i tifosi interisti potrebbero prendere meno bene è la perdita di Ivan Perisic, uno dei pochi a salvarsi nella stagione sottotono dell'Inter e quindi l'unico a poter portare soldi importanti in caso di cessione. Si parla di 45/50 milioni, una cifra che mettendo insieme tutti gli altri "tagli" non si raggiungerebbe mai. "Suning vuole spendere, potrà farlo solo dal 1° luglio dopo essere rientrata nei parametri Uefa. Però per arrivare a giocatori importanti bisogna muoversi in fretta, l’attesa non va d’accordo con il mercato", spiega il CorSera.