Edicola: Il Milan può cedere anche Niang, l'Inter vuole Leiva con Luiz Gustavo o Badelj

Milan, non solo Luiz Adriano anche Niang può partire

Secondo il Tutto Sport il Milan per regalare a Montella il bramato centrocampista centrale, capace di dare una sterzata alla mediana rossonera e far rifiatare Locatelli, si sarebbe convinto anche a sacrificare anche il francese M'Baye Niang. Finito in panchina dopo i ripetuti errori dal dischetto: il francese avrebbe diversi estimatori in Ligue 1 (Olympique Marsiglia e Nizza) e Premier League (West Ham e Leicester) e davanti ad un offerta di 20 milioni di euro potrebbe partire.

La nostra opinione : Col mercato autofinanziato il Milan ha capito che la sola rinuncia a Luiz Adriano non può essere sufficiente per provare ad aprire il mercato in entrata. Serve una cessione più pesante e, visto il veto di Sino Europe, su Bacca ecco che si fa largo l’idea di vedere se c’è un acquirente interessato a M'Baye Niang. Lo scorso anno, di questi tempi, il Leicester era disposto ad offrire anche 18 milioni per strappare il francese al Diavolo. Oggi forse trovare una società disposta ad investire quella cifra potrebbe essere più complicato. Però siamo appena al 29 dicembre e club che cercano attaccanti in giro per l’Europa sono tanti. La cessione di Niang assottiglierebbe le scelte di Montella davanti che però potrebbe accettare il tutto per riavere il croato Badelj, quel regista che al Diavolo manca e che permetterebbe a Bonaventura di giocare stabilmente da attaccante esterno.

Non solo Leiva, Suning vuol regalare un altro centrocampista a Pioli

Potrebbero essere due i centrocampisti in entrata per l’Inter a gennaio. Lo sostiene la Gazzetta dello Sport che sottolinea come i cinesi abbiano intimato Ausilio di non mollare le piste che portano a Badelj, Luiz Gustavo e Diarra: uno di questi tre, oltre a Lucas Leiva, potrebbe sbarcare alla corte di Pioli se i nerazzurri riusciranno a liberarsi oltre che di Melo anche di Stevan Jovetic.

La nostra opinione : Fair play finanziario o non fair play finanziario si è capito che Suning vuole veramente fare le cose in grande per riportare l’Inter tra le big d’Europa. Se per giugno l’idea è quella di portare a Milano tre dei giovani più importanti del panorama nazionale ed internazionale (i nomi vanno da Verratti a Bernardeschi ma comprendono anche Manolas, Marquinhos ed Alexis Sanchez) per gennaio l’idea è quella di sfoltire la rosa e dare a Pioli un paio di puntelli per alimentare le speranze di rincorsa alla Champions. Francamente però pensare che sia Leiva che uno fra Luiz Gustavo o Badelj sarebbe sinceramente troppo. O uno o l’altro. Se Leiva non convince meglio attendere qualche cessione di esubero e puntare su uno degli altri nomi… Perché se no il rischio è quello di arricchire ulteriormente un organico già troppo ricco.

Il Barça si muove: Arda Turan può andare in Cina, Srna può arrivare

A gennaio il club catalano proverà a cambiare qualcosa per provare a colmare il gap importante dal Real Madrid. In entrata secondo il Mundo Deportivo potrebbe esserci il croato Dario Srna, terzino esperto dello Shakhtar a cui i blaugrana avrebbero avanzato un’offerta molto interessante. In uscita invece ci sono Aleix Vidal ed Arda Turan che, secondo Diario Sport, avrebbe ricevuto un’offerta da 15 milioni di euro per i prossimi tre anni da due club cinesi, il Bejing Guoan e il Guanghzou Evergrande. Il Barça riceverebbe 40 milioni per liberare il centrocampista turco.

La nostra opinione : Srna non è un giocatore di primissimo pelo ma è certamente un terzino ancora affidabile e che potrebbe garantire quelle certezze sulla fascia destra che i blaugrana non hanno più da quando anno ceduto Dani Alves alla Juventus. Per quanto riguardo Arda Turan davanti a un’offerta così mastodontica non si potrebbe fare altro che cedere il giocatore e prendersi i soldi che potrebbero essere investiti a giugno per comprare qualche elemento che possa dare un po’ di freschezza al centrocampo e alla difesa.