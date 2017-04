Edicola: il Milan riparte da Fabregas e Pellegrini. Lo United punta Belotti

Milan a tutto Fabregas; piace anche Pellegrini

L'apertura del Corriere dello Sport di oggi è dedicata a Cesc Fabregas, indicato come obiettivo numero 1 dei rossoneri, subito dopo ai vari rinnovi di Donnarumma & co. Lo spagnolo piace molto a Montella, e per il centrocampo salgono anche le quotazioni di Pellegrini.

La nostra opinione : 29 anni, terza stagione al Chelsea ma non da protagonista, visto l'uso con il contagocce che ne sta facendo Antonio Conte, pur stimandolo molto per il suo glorioso passato. Le ultime dichiarazioni di Conte aprono sempre di più a un addio: "Non voglio che i giocatori egoisti nella mia squadra, preferirei perdere una partita che allenare un giocatore egoista", ha detto il tecnico commentando l'ultima uscita di Cesc su Hazard ("Dovrebbe essere più egoista"). La speranza del Milan è che queste scintille portino a un addio che consenta ai rossoneri di risparmiare qualcosa tra cartellino e ingaggio. La vera novità - se di questo si può parlare - è l'assalto a Pellegrini: ecco questo sarebbe sì un grande acquisto. Un giovane che ha saputo mettersi in mostra al Sassuolo e che può fare le fortune di una squadra che vuole risalire, come il Diavolo: conosce Montella e Montella conosce lui, resta da superare il nodo-Roma, a cui è ancora legato per possibilità di recompra (10 milioni) ma una cessione importante (Bacca, Niang, De Sciglio) potrebbe liberare denaro fresco da reinvestire su di lui. E non sarebbero certo soldi a perdere.

Manchester United: pronti 200 milioni per Belotti, Griezmann o Lukaku

I Red Devils fanno sul serio: secondo le indiscrezioni che giungono dall'Inghilterra, ribattute oggi da Tuttosport e La Stampa, Mourinho avrebbe il via libera per poter spendere la bellezza di 200 milioni di euro sul prossimo mercato estivo. Lukaku sembra la priorità, ma la scelta è di grandissimo livello, visto che gli altri due nomi sono quelli di Griezmann e Belotti.

La nostra opinione: Andrea Belotti ha uno splendido biglietto da visita: 25 gol (and counting) a 23 anni in Serie A non sono certo da tutti: Urbano Cairo però da quest'orecchio non ci vuole sentire. "Clausola" è clausola sia, quindi se si vuole sbarcare in Italia bisogna farlo con una valigia piena di euro, 100 milioni, né uno di più né uno di meno. E' vero che il Manchester United è il club più ricco del mondo (689 milioni fatturati nell'ultimo anno) e che si libererà con tutta probabilità dello stipendio di Zlatan Ibrahimovic (12 milioni di euro) ma pensare di poter arrivare a due top player nello stesso anno è molto molto difficile. Soprattutto perché i costi degli ingaggi dei nuovi arrivati peserebbero sul bilancio per circa 40 milioni di euro per 5 anni. Allora probabilmente la dirigenza del Man United dovrà focalizzarsi su un unico obiettivo: come detto Lukaku viene prima, ma Belotti non sarebbe certo un azzardo.

Barcellona-Verratti: contatto!

I blaugrana sembrano aver scelto il centrocampista che fa per il loro futuro prossimo: secondo il Mundo Deportivo l'agente di Marco Verratti Donato Di Campli avrebbe già avviato dei contatti con la dirigenza del Barcellona in occasione degli ultimi match di Champions League.

La nostra opinione: L'agente di Verratti sembra ormai di casa al Camp Nou: è vero, in occasione di Barcellona-PSG era normale che ci fosse, vista la presenza sul campo di Marco Verratti, ma perché presentarsi anche in occasione di Barça-Juve? I giornalisti del Mundo Deportivo giustamente fanno 2+2 e ci ricamano sopra: per il momento soltanto degli abboccamenti, per capire la volontà del giocatore di rimanere e lasciare Parigi: ciò che hanno raccolto i nostri colleghi finora è che il giocatore è assolutamente innamorato del Camp Nou e che in caso di addio ai parigini sarebbe sicuramente una delle mete favorite. Dall'altra parte, il Barcellona farebbe carte false per avere in rosa il 24enne italiano, viste le lacune evidenziate anche e non solo in mezzo al campo nelle partite decisive di Champions League della truppa di Luis Enrique. E allora cosa manca? Un'offerta monstre, prima di tutto: si è parlato dei 35 milioni spesi (non benissimo) per André Gomes nella scorsa estate, più i 20 che potrebbero aggiungersi in bonus e aggiunte varie. Ecco, la cifra giusta potrebbe essere quella, ma per ora sono solo parole.