Edicola: il Milan sogna Aubameyang, Juve su Verratti e Defrel va verso la Roma

Il regalo dei cinesi sarà Aubameyang

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, la nuova proprietà cinese del Milan avrebbe individuato il grande obiettivo per la prossima stagione, quando il passaggio di consegne da Silvio Berlusconi dovrebbe essere completato. Si tratta di Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante passato dal vivaio rossonero e ora al Borussia Dortmund. Il Milan sarebbe pronto a entrare nell’asta a partire da 70 milioni di euro. In lista anche Insigne e Keita.

La nostra opinione: difficile esprimersi su una trattativa ancora non iniziata da una proprietà ancora non insediatasi. Verrebbe da suggerire un pizzico di pazienza, quanto meno attendere che la nuova dirigenza del Milan entri davvero nel regime della piena operatività. Per il resto, tatticamente il giocatore non si discute e sarebbe un rinforzo di livello mondiale. Specie per un club che sta faticando ad assicurarsi Deulofeu...

La Juventus continua a pensare a Verratti

Stando a quanto riporta la Stampa, il club bianconero è sulle tracce del centrocampista del PSG, visto come rinforzo di punta per la prossima stagione. Beppe Marotta avrebbe chiesto informazioni sullo stato di Verratti, alle prese con un momento non semplice a Parigi, e ad agevolare la situazione potrebbero essere gli ottimi rapporti con il procuratore del giocatore, lo stesso Donato Di Campli con cui ieri si è arrivati alla firma per Orsolini.

La nostra opinione: acquisto costoso, ma tremendamente azzeccato per una Juventus alla ricerca di freschezza e qualità in mediana. Il discorso è capire se i bianconeri sono realmente disposti a spendere un’enorme somma di denaro che sarà richiesta per arrivare a quello che resta uno dei centrocampisti più ambiti del panorama mondiale. Un’impresa tanto difficile quanto utile.

Defrel chiede la cessione alla Roma

Dopo tante indiscrezioni, ecco la possibile svolta al mercato giallorosso. Defrel, sondato dalla Roma nei giorni scorsi, avrebbe chiesto alla dirigenza del Sassuolo di liberarlo per andare nella Capitale. Fino alla mattinata di ieri, il club neroverde aveva chiuso le porte alla sua partenza. Ma, adesso, lo scenario potrebbe cambiare sensibilmente.

La nostra opinione: non si tratta di un fuoriclasse, ma nemmeno di un giocatore da svezzare (quello che Spalletti vorrebbe evitare accuratamente). La giusta via di mezzo per una Roma che non può fare follie ma ha bisogno di inserire brillantezza nel reparto avanzato in attesa che Salah torni dalla Coppa d’Africa. Defrel, del resto, sarebbe perfetto sia sulla fascia che da prima punta in alternativa a Dzeko. Quindi...