Edicola: Il Milan vola a Madrid da Morata e c'è pure Tolisso, Belotti via dal Toro solo per l'estero

Il Milan vola a Madrid per convincere Perez a cedere Morata

Dopo Musacchio e Frank Kessié il Milan è pronto a piazzare il terzo colpo grosso della sua interessante campagna acquisti: l’obiettivo è quello accostato da giorni ai rossoneri, Alvaro Morata. Secondo la Gazzetta dello Sport, il giorno chiave per capire se l’affare si farà, sarà lunedì quando Mirabelli e Fassone voleranno a Madrid e proporranno a Perez 60 milioni di euro per il cartellino dello spagnolo e un quadriennale da 8 milioni di euro all’ex attaccante della Juventus. Parallelamente a Morata il Milan sta portando avanti la trattativa per Tolisso, ecclettico centrocampista che il Lione valuta 40 milioni.

La nostra opinione. Si sono insediati al timone da neanche due mesi ma Fassone e Mirabelli sembrano davvero le idee chiare su come spendere l’importante budget sul mercato e costruire una squadra che possa davvero lottare per una qualificazione in Champions e colmare il gap di oltre 25 punti da Roma, Juventus e Napoli. Uno dei problemi della squadra di Montella in questa stagione è stata l’assenza di un goleador di caratura internazionale, Morata colmerebbe questa lacuna nella rosa e sarebbe anche il ragazzo che potrebbe diventare il simbolo di una squadra giovane ma vogliosa di tornare a fare la grossa in Italia e in Europa. Se basteranno 60 milioni di euro per strapparlo alla concorrenza di Chelsea ed Arsenal non è da sapere, di certo Morata in Serie A si è trovato bene ed ha pure trovato la sua futura sposa… Tutti particolari da non sottovalutare e che potrebbero davvero portare il 9 madridista a sposare la causa del Diavolo.

Belotti, patti chiari col Torino: via solo all’estero

Andrea Belotti non giocherà in nessuna squadra di Serie A al di fuori del Torino. Lo sostiene il Tutto Sport che sottolinea come fra i patti fra Cairo e il Gallo ci sia quello di privilegiare una cessione all’estero. I club interessati non mancano specie in Premier League: United, Chelsea e Arsenal cercano una prima punta ma per il momento sono lontani dall’offrire i 100 milioni della clausola. La sensazione è che salvo colpi di scena solo a luglio si capirà se il centravanti resterà granata oppure no…

La nostra opinione. Al di là della clausola rescissoria è difficile pensare che Belotti non cambi squadra quest’estate. Il prossimo anno si giocano i Mondiali in Russia e arrivarci dopo aver fatto esperienza in un club che disputa le Coppe europee e punta all’elite farebbe la sua differenza rispetto al farlo dopo aver disputato una stagione in un club che non fa le Coppe e punta al massimo all’Europa League. Mai come quest’estate il mercato degli attaccanti sarà importante e tanti club cercheranno un centravanti con le caratteristiche del Gallo, francamente non ci stupiremmo se alla fine a spuntarla fosse il Chelsea di Antonio Conte. Belotti ha tutte le caratteristiche per essere il degno erede di Diego Costa ed essere il centravanti ideale dei Blues.

Follia City: Ederson diventa il 2° portiere più pagato del mondo dopo Buffon

Dopo Bernando Silva e il quasi certo arrivo di Mendy, non si placano di certo il clima di spese pazze all’interno del Manchester City che ha praticamente definito l’acquisto di Ederson Moraes, 23enne portiere brasiliano del Benfica che diventerà il nuovo numero dei Citizens. Il club britannico sborserà 40 milioni di euro per strapparlo alla corte del club lusitano, una cifra monstre che permetterà al brasiliano di diventare il 2° portiere più pagato della storia del calcio dopo Gigi Buffon.

La nostra opinione. L’arrivo di Ederson certamente fa tirare un bel sospiro di sollievo al Milan perché toglie di mezzo un’eventuale pretendente per Donnarumma, detto ciò ci sembra francamente folle spendere tutti questi soldi per un portiere che non ha ancora disputato una singola partita ufficiale nella Seleçao (Ederson vanta 5 presenze nel Brasile U23) e che ha giocato appena 55 incontri ufficiali con la maglia del Benfica (7 in Champions League). Guardiola si prende l’ennesimo rischio grosso sul mercato, dopo aver preteso Claudio Bravo ed averlo bruciato punta su un altro portiere forte coi piedi ma che bisognerà vedere se avrà il carisma e la personalità per non farsi travolgere da una valutazione di mercato francamente eccessiva.