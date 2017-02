Edicola: Il Real Madrid incontra Cairo per Belotti, l'Inter vuole Aguero o Sanchez per l'attacco

Il Real Madrid pensa a Belotti: pronta offerta da 100 milioni di euro?

Potrebbe essere il Real Madrid la prossima destinazione di Andrea Belotti. “Il Gallo” piace non solo in Premier League ma anche in Spagna e, stando alla Gazzetta dello Sport, Florentino Perez potrebbe parlarne con Urbano Cairo alla vigilia di Napoli-Real Madrid, gara a cui assisterà anche il numero uno granata invitato proprio da Florentino. Servono 100 milioni, per strapparlo al Toro, ma vista la volontà dei merengues di rinnovare l’attacco il prossimo anno, il profilo del Gallo potrebbe essere quello giusto…

La nostra opinione: Belotti è destinato a rimanere ben poco a Torino, vista la continuità di rendimento e anche le scarse chance che i granata riescano a qualificarsi, quanto meno per l’Europa League nella prossima stagione. Il Gallo è certamente uno dei giovani centravanti più moderni e letali d’Europa ed è normale che anche il top club per eccellenza si interessi ad un ragazzo capace di segnare in tutti i modi e soprattutto così affamato. Il problema clausola rescissoria per un club ricco come i merengues non dovrebbe essere un grosso guaio... Alla luce anche della possibile partenza di Morata, il cui futuro potrebbe essere al Chelsea o all’Arsenal. Pensarlo al fianco di Gareth Bale e Cristiano Ronaldo, in un tridente delle meraviglie, è insomma meno utopico che mai…

Aguero e Sanchez, l’Inter si interroga sul prossimo top player per l’attacco

Non solo Manolas, Suning per l’estate pensa anche a un grandissimo colpo in attacco per rinforzare un reparto troppo dipendente da Mauro Icardi. Secondo il Corriere dello Sport sono due i nomi cerchiati col circoletto rosso, Sergio Aguero e Alexis Sanchez. Il primo con l’arrivo di Gabriel Jesus sembra aver perso la propria centralità all’interno del City mentre il cileno potrebbe essere stanco di fare il protagonista, in una squadra che però non vince nulla da tempo come l’Arsenal. Per entrambi però servono 50 milioni…

La nostra opinione: Spendere 50-60 milioni di euro per andare a prendere un’altra punta di caratura internazionale come Sanchez o Aguero sarebbe certamente un altro segnale forte riguardo alla volontà di Suning di colmare il gap con la Juventus. I bianconeri stanno facendo la differenza anche con i loro attaccanti e l’Inter sembra avere tutta la voglia di emularla. Guai però a dimenticarsi che i problemi sono in realtà altrove: all’Inter servono due terzini e un altro centrale (oltre a Manolas) per sognare in grande… Se poi dovesse rimanere del denaro ed investirli su un altro cannoniere di razza ben venga, ma non ci sembra una priorità.

L’Arsenal pensa a Joe Hart per il dopo Cech

Il futuro di Joe Hart molto difficilmente sarà ancora in Italia nella prossima stagione. Stando a quanto riporta il Daily Mail, l’Arsenal è intenzionato ad offrire 18 milioni di euro al City per acquistarlo a titolo definitivo ad affidargli il posto che attualmente è di proprietà di Cech.

La nostra opinione: Hart sta dimostrando la propria affidabilità anche in Serie A ed è certamente pronto, dopo un’annata da titolare al Torino, a tornare ad essere il titolare in una delle big del calcio inglese. Piace sia all’Arsenal che al Liverpool e potrebbe essere una bella aggiunta per entrambe, anche se i Gunners forse farebbero bene a, risparmiare il denaro, e dare un’altra chance a Wojciech Szczesny: attualmente sotto contratto coi Gunners e che alla Roma anche quest’anno sta dimostrando di essere uno dei portieri più affidabili del nostro campionato.

