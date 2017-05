Edicola: Inter all-in per Conte, ma Abramovich rilancia; Totti riflette sul futuro

Inter, all-in per Conte: ma il Chelsea...

Diverse fonti, diverse notizie. La Gazzetta dello Sport apre con l’all-in dell’Inter di Walter Sabatini per Antonio Conte, mentre il Corriere dello Sport risponde con l’altra versione dei fatti, ovvero la risposta di Roman Abramovich. La versione dei fatti è logicamente differente. Quel che è certo è che il coordinatore dei club di Suning è in pressing su il manager del Chelsea, quel che è prevedibile è che il presidente dei Blues non si lascerà sfuggire l’allenatore della riscossa.

La nostra opinione: Il destino è tutto nelle mani di Conte. Che sia lui la prima scelta dell’Inter è ovvio, almeno quanto è innegabile che i nerazzurri farebbero ponti d’oro e gli regalerebbero un contratto sontuoso. Resta da capire se il l’ex ct è davvero intenzionato a una nuova risalita, lasciando un progetto appena avviato per riprovarci con una squadra che sarà di certo fuori dall’Europa che conta. L’impressione è che si tratti di uno scenario particolarmente complicato, a patto che Abramovich non voglia davvero farsi sfuggire uno dei migliori allenatori al mondo.

L'Inter fa spesa a Roma: Rudiger e Nainggolan?

Come era inevitabile che fosse, la nomina di Sabatini come responsabile delle squadre di Suning ha reso facile l’associazione dell’Inter a parecchi giocatori portati a Roma dallo stesso dirigente. Se Manolas è nel mirino ormai da tempo, ora si parla anche di un altro difensore – Rudiger – e di un centrocampista che piace parecchio a Conte, ovviamente Nainggolan. Sarà un’Inter a tinte giallorosse?

La nostra opinione: difficile pensare che la Roma possa iniziare un nuovo progetto svendendo in blocco a una delle principali concorrenti in ottica Champions League. Se Manolas sembra ormai un ex, difficile immaginarsi che Nainggolan possa trasferirsi a cuor leggero in nerazzurro. A meno che Conte non scelga davvero l’Inter e cambi definitivamente gli equilibri della nostra Serie A.

Totti e il futuro da dirigente: ore di rilfessione

Questa mattina inizierà ufficialmente la vendita dei biglietti per l’ultima giornata di Serie A, quel Roma-Genoa che coinciderà con l’ultima partita di Francesco Totti con la maglia della Roma. Perché sì - nonostante le dichiarazioni, le smentite e le battute – il prossimo 28 maggio arriverà il momento del passo d’addio. Nella serata di mercoledì, il capitano giallorosso ha effettuato una parziale retromarcia sul proprio futuro e, adesso, il suo ok all’offerta di Monchi sembra imminente.

La nostra opinione: il lieto fine è nell’aria. Con tanta tensione, con una gestione non ottimale della comunicazione. Ma, in extremis, Totti avrà l’addio che merita e il futuro da dirigente che gli spetta di diritto. Monchi, da questo punto di vista, può essere il mentore ideale. E, il capitano giallorosso, ha dalla sua un’esperienza nell’ambiente della Capitale che può essere utilissima allo stesso andaluso.