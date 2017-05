Edicola: Inter, arriva Sabatini per l'assalto a Conte. Juventus, pressing su Bernardeschi

Inter: arriva Sabatini, assalto finale a Conte

C'è grande attesa in casa Inter per l'arrivo in Italia del nuovo responsabile sportivo di Suning, quel Sabatini che tra oggi e martedì farà il suo ingresso ufficiale anche in casa Inter e dunque comincerà a pianificare con Ausilio le prossime mosse di mercato. Possibile anche una conferenza stampa ufficiale, come spiega la Gazzetta dello Sport, ma ovviamente il nome più caldo resta quello del nuovo allenatore che sarà annunciato entrò la metà di giugno. Con Sabatini si studierà l'ultimo e decisivo assalto a Conte, in caso contrario si valuteranno le alternative Simeone, Allegri e ovviamente Spalletti.

La nostra opinione: l'arrivo di Sabatini a Milano servirà per capire le reali intenzioni dell'Inter per le prossime settimane, e chiarire ulteriormente il rapporto con Ausilio dopo le uscite del ds di questa settimana. Tutto però parte dal nome del nuovo tecnico, il restò per ora non conta perché senza il via libera del nuovo allenatore (chiunque sarà) non si andrà a chiudere nulla. Bisognerà attendere almeno altri dieci giorni, sicuramente la fine della Serie A e la finale di FA Cup in Inghilterra per avere risposte più certe, ma un ultimo disperato tentativo per Conte verrà sicuramente fatto. A oggi, da quello che abbiamo raccolto, il nome più probabile resta quello di Spalletti.

Dal Brasile: Rodrigo Caio offerto all'Inter

Corriere dello Sport e Gazzetta registrano le voci dal Brasile che vorrebbero il difensore verdeoro classe 1993, in passato cercato anche da Milan e Lazio, accostato ai nerazzurri per una cifra vicina ai 16 milioni di euro.

La nostra opinione: Come detto prima, tutto dipenderà dal nuovo tecnico. Fino ad allora difficilmente si andranno a chiudere affari comunque dispendiosi per giocatori interessanti ma che rappresentano comunque un'incognita non avendo mai giocato in Europa e soprattutto in Italia. Certo, con Sabatini, ci aspettiamo qualche colpo a sorpresa dal Sudamerica, ma Caio non è propriamente una sorpresa e comunque non a prezzo di saldo.

Juventus: Bernardeschi dopo la finale di Cardiff

Secondo Tuttosport, i bianconeri sono pronti all'assalto finale per il gioiellino della Fiorentina. Profilo individuato da Marotta e Paratici per completare il reparto offensivo dove sicuramente manca un elemento con le caratteristiche di Bernardeschi. Dopo Cardiff l'affare si accenderà definitivamente.

La nostra opinione: abbandonato Berardi, Marotta si è gettato sul profilo più simile a quello del verdenero. Italiano, mancino, talentuoso: Bernardeschi ha tutto per rappresentare il futuro della Juve e dell'Italia, e sicuramente di fronte a un'offerta della Vecchia Signora non si farebbe pregare. Da capire cosa vorranno fare i Della Valle...