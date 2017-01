Edicola: Inter, dalla Grecia sicuri: fatta per Manolas. Aguero pronto a lasciare il City

Dalla Grecia sono più che sicuri: Manolas all'Inter a luglio per 42 milioni

Notizia ripresa da tutti gli organi di inforamazione greca, che danno l'affare già concluso nonostante le normali smentite di rito dei diretti interessati. Nella prossima stagione, Manolas lascerà Roma per vestire la maglia dell'Inter per una cifra (solo di cartellino) vicina ai 42 milioni di euro Mancherebbero solo alcuni dettagli, che verrano limati nei prossimi mesi. L'articolo originale qui

La nostra opinione: niente di ufficiale, certo, ma quando una notizia così importante comincia a essere cavalcata più e più volte soprattutto dai quotidiani locali significa che qualcosa di vero c'è realmente. L'Inter fa sul serio per la prossima stagione, pronta a investire una somma mostruosa sul mercato perché libera dai paletti del FFP, e sia Pioli sia Ausilio sanno benissimo che il primo reparto da rafforzare è la difesa. Manolas, giovane e già promosso per la Serie A, sarebbe la pedina perfetta, l'acquisto giusto, e di fronte a una somma sopra i 40 milioni la Roma non potrà far altro che cedere il greco che - probabilmente - ha già un accordo verbale con i nerazzurri. Una mossa alla "Juventus" per la nuova Inter griffata Suning, ovvero assicurarsi il meglio che già c'è nel calcio italiano.

Guardiola e Aguero addio City: e la Juve pensa al Kun

In Inghilterra cominciano a farsi insistenti le voci di un possibile addio a fine anno da parte sia di Pep Guardiola sia del Kun Aguero. Il primo avrebbe confessato di non essere l'uomo giusto per il City, starebbe pensando - e non è un mistero - a ritirarsi, mentre l'attaccante argentino vorrebbe fare una nuova esperienza in un altro top club europeo per provare a vincere anche in Europa. Tuttosport così suggerisce a Marotta di farci un pensierino...

La nostra opinione: Guardiola alla fine resterà al City, ne siamo certi, mentre per Aguero potrebbe trattarsi del classico giochino di chi vuole un ritocco d'ingaggio. Se poi l'argentino decidesse di lasciare realmente il City, allora potrebbe succedere veramente di tutto... Per ora resta solo un sogno però.

Kessie, l'Atalanta rifiuta 25 milioni dal PSG

Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la Dea avrebbe rifiutato 25 milioni di euro dal club parigino per Kessie, convinta di poter scatenare una vera e propria asta in estate e guadagnare molto di più forte anche dell'interesse di molti altri top club europei.

La nostra opinione: Decisione saggia, anche perché Kessie può sicuramente dare ancora molto nella seconda parte di stagione, e l'Atalanta (dopo aver venduto a peso d'oro Gagliardini e Caldara) è pronta a far lievitare ulteriormente il valore dell'ivoriano. In estate, chi avrà più soldi e crederà veramente in lui, se lo poterà a casa.