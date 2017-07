Edicola: Inter in dirittura d'arrivo per Keita, il Milan torna su Aubameyang

Keita-Inter, il cerchio si stringe

Secondo la Gazzetta dello Sport, manca poco ormai per trovare l'accordo definitivo tra Inter e Keita Balde della Lazio. sul piatto i nerazzurri avrebbero messo 20 milioni di euro e ci vuole ormai poco perché l'intesa sia definitiva.

La nostra opinione: più che commentare l'acquisto da parte dell'Inter, viene da fare una riflessione sulla Lazio che sarà: se anche Keita va via, dopo la cessione di Biglia al Milan, quali colpi ha in mente Claudio Lotito per ricostruire una rosa che abbia almeno le stesse qualità di quella dello scorso anno?

Milan, chi prendi in attacco? Ritornano alte le quotazioni di Aubameyang

La tournée del Milan in cina non è solo un modo per fare proseliti in terra d'Oriente e aumentare gli introiti. In ballo, già oggi, c'è l'amichevole di lusso col Borussia Dortmund. E chi gioca con gli avversari? Già, proprio lui: Pierre-Emerick Aubameyang. Secondo il Corriere dello Sport il test potrà avere mille significati, anche in chiave mercato.

La nostra opinione: il Milan ha bisogno di un attaccante e, anche se sembrava che Alvaro Morata avesse conquistato la pole position, ora sembra che Aubameyang possa essere un obiettivo altrettanto possibile. La società rossonera ora deve decidere, anche se probabilmente queste manovre destabilizzanti e le dichiarazioni volutamente poco precise di Fassone siano solo un abilissimo modo per depistare e spiazzare le altre concorrenti sul mercato. E per fare paura, perché il Milan che si sta formando sembra finalmente - almeno sulla carta - essere tornato all'altezza di una squadra competitiva.

Il Manchester United offre a Rooney un ruolo da ambasciatore dopo il ritiro

Wayne Rooney ha lasciato da poco il Manchester United per tornare all'Everton. I Red Devils, però, non dimenticano quanto Rooney ha fatto per il club e così, come riporta il Mirror, sembra che alla fine della sua carriera all'attaccante verrà offerto un ruolo da ambasciatore, che era inserito nel contratto siglato nel 2014 e ovviamente decaduto dopo il passaggio all'Everton.

La nostra opinione: le bandiere non si dimenticano. E Rooney, messo in disparte da José Mourinho, resta comunque nel cuore del club, che ha intenzione di riprendersi il suo recordman appena possibile. In Italia abbiamo in mente sia gli addii di Zanetti e Totti, sia quelli di Maldini e Del Piero: quattro bandiere, due trattamenti diversi da parte dei club. Questa soluzione "alla Rooney" sembra una via di mezzo che renderà comunque onore a un grande campione.

