Edicola: Inter, per la fascia spunta l'idea Vrsaljko. La Juve torna su Luiz Gustavo

Inter, per la fascia spunta Vrsaljko e a giugno si lavora per il colpo James Rodriguez

Gagliardini potrebbe non essere l’unico colpo in entrata del mercato di gennaio dell’Inter. Suning nei prossimi 10 giorni vorrebbe consegnare a Pioli un terzino sinistro: oltre allo svizzero Ricardo Rodriguez per la Gazzetta dello Sport il nome giusto potrebbe essere Sime Vrsaljko, ex Sassuolo attualmente all’Atletico Madrid dove non trova grande spazio. Mentre in Grecia danno per scontato l’arrivo di Manolas per giugno, Suning sempre per la campagna acquisti estiva lavora a un grande colpo che, stando al Tutto Sport, potrebbe essere James Rodriguez.

La nostra opinione: Un nuovo terzino, capace di allungare la rotazione ed elevare il tasso tecnico in questa zona del campo, sarebbe la ciliegina sulla torta a un mercato di gennaio già così ottimo al netto delle cessioni e dell’arrivo di Gagliardini. Vrsaljko, che ha racimolato a malapena 11 presenze in tutte le competizioni (appena 315’ in Liga), potrebbe essere l’innesto giusto in quanto potrebbe agire indifferentemente a destra e a sinistra e non avrebbe grandi problemi di ambientamento in quanto conosce già il calcio italiano. Per quanto concerne Manolas e James Rodriguez, è probabilmente prematuro parlarne perché molto, se non tutto, dipende dal raggiungimento del terzo posto e dalla qualificazione in Champions League.

Juventus, Luiz Gustavo e Kolasinac: si lavora al doppio colpo

Secondo il Tutto Sport i bianconeri, oltre a Rincon e al colpo in prospettiva Orsolini, chiuderanno altri affari da qui al 31 gennaio. Due i fronti caldi: Luiz Gustavo, con cui sono stati attivati i contatti e il solito Kolasinac che potrebbe sbarcare a Torino con sei mesi d’anticipo in caso di uscita di Evra.

La nostra opinione: Se la Juventus vuole veramente arrivare a prendere Luiz Gustavo deve entrare nell’ordine delle idee di investire almeno 20-22 milioni di euro al Wolfsburg, che non ha intenzione di fare regali e non ha la necessità di svendere uno dei propri pilastri. Altrimenti più probabile che si resti così e ci si accontenti del solo Kolasinac: utile per carità ma non certamente, un giocatore capace di fare subito la differenza.

Anche Ashley Young vola in Cina, maxi offerta dalla Shandong Luneng

Secondo il Sun, l’esterno del Manchester United, Ashley Young avrebbe rigettato le proposte in Premier League e sarebbe pronto ad unirsi allo Shandong Luneng che è pronto ad offrire 12 milioni di euro ai Red Devils e un triennale da 18 milioni di euro.

La nostra opinione: Davanti a cifre così fuori mercato non c’è da meravigliarsi che l’ondata di giocatori verso la Chinese Super League continui. Young, che quest’anno, ha giocato nemmeno 600 minuti ed è partito una sola volta da titolare in 9 presenze non vale minimamente queste cifre...