Edicola: Inter, Pochettino dice no: Spalletti resta l'unico vero candidato. Milan su Morata e Keita

Inter, Pochettino si defila. Il PSG vuole Perisic per Krychowiak e soldi

Il futuro della panchina interista continua ad essere di grande attualità su tutti i quotidiani. Secondo il Tutto Sport, dalla corsa bisogna cancellare il nome di Mauricio Pochettino, la clausola di 5 milioni è scaduta e il Tottenham non intende liberare il manager argentino. Salvo novità sul fronte Conte salgono vertifinosamente le quote di Luciano Spalletti. Sul fronte uscite, Perisic continua ad essere il giocatore più corteggiato. Ausilio in particolare parlerà col PSG che è pronto ad offrirre 20-25 milioni più Krychowiak. Il ds nerazzurro sonderà anche per Marquinhos…

La nostra opinione. Dopo il fragoroso flop di questa stagione, l’Inter non può permettersi azzardi di nesssun tipo. Serve un tecnico che conosca le dinamiche del campionato italiano e abbia dimestichezza di spogliatoi complicati e ricchi di pressione. Spalletti, se Conte come pare scontato sceglierà di prolungare la sua permanenza al Chelsea, è la scelta più ovvia per tornare competitivi e tornare a giocare la Champions League a partire dalla stagione 2018-2019. Sul fronte uscite la priorità del tandem Sabatini-Ausilio è quella di monetizzare e trovare i 35 mln per chiudere le pendenze con la Uefa in tema di Financial fair play. Il problema è che l’intero pacchetto di giocatori si è svalutato enormemente, Perisic è uno dei pochi elementi col quale garantirsi un importante plusvalenza. Cederlo al PSG per un sostanzioso conguaglio e Krychowiak potrebbe essere un affare, sempre che il polacco torna ai livelli di Siviglia e dell’Europeo 2016. Nell’ultimo anno ha infatti racimolato appena 1025’ in 19 presenze col club transalpino, troppe poche per uno dei centrocampisti centrali più promettenti del panorama internazionale… Meglio agire con cautela.

Da Rodriguez a Morata, i 5 nomi per fare un Milan da Champions e convincere Donnarumma

La Gazzetta dello Sport svela i 5 nomi che Mirabelli e Fassone vogliono regalare a Montella per risollevare il Milan e metterlo in condizioni di lottare almeno per un piazzamento Champions. Oltre a Musacchio, Kessié e Ricardo Rodriguez (trattativa in dirittura d’arrivo ma servono 22,5 milioni di euro per liberarlo dalla clausola) i rossoneri vogliono regalare due punte: Keita Balde ed Alvaro Morata. Per entrambi però bisognerà battere la concorrenza di Juve e Chelsea, squadre che possono offrire Champions ed ingaggi più lucrosi…

La nostra opinione: La prima vittoria da festeggiare sul campo non è ancora arrivata però il nuovo Milan cinese sembra disposto a spendere ingenti cifre sul mercato per provare quanto meno a tornare in Champions. Keita, Kessié, Musacchio, Morata e Rodriguez sarebbero innesti che alzerebbero notevolmente il tasso tecnico della rosa: per prenderli tutti però servono almeno 150 milioni… Tanti soldi, forse troppi considerando che all’orizzonte non si vedono giocatori coi quali fare cassa (Bacca andrà via ma la chance di ragranellare cifre importanti è minima…). Nonostante le idee sembrino chiare, gli interrogativi all’orizzonte restano.

James Rodriguez verso lo United: affare da 60 milioni

Secondo Sky Sports UK e diversi media colombiani il primo rinforzo dello United di Mourinho sarà James Rodriguez. Il giocatore da giorni ha raggiunto un accordo con i Red Devils e il Real riceverà 60 milioni di euro da questa cessione.

La nostra opinione. I Red Devils si prendono un azzardo a puntare tutti quei soldi su una riserva, seppur di extralusso, del Real Madrid. James in maglia merengues non ha mai convinto e ha faticato ad imporsi… In Inghilterra gli si chiederà di fare quel salto di qualità che non è riuscito a fare finora. Il rischio di bruciarsi è alto…