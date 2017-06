Edicola: Inter, Rabiot il primo regalo per Spalletti. Real Madrid: 135 milioni per prendere Mbappé

Rabiot il primo colpo per Spalletti

Secondo il Corriere dello Sport, nel primo vertice che Luciano Spalletti avrà con Zhang Jindong, Steven Zhang e Walter Sabatini, si defineranno le linee della nuova Inter. Il primo colpo potrebbe essere un vecchio pallino di Sabatini a Roma, Adrien Rabiot 22 centrocampista duttile del PSG. L’affare non è semplice ma potrebbe decollare stante l’interesse del club parigino per Geoffrey Kondogbia.

La nostra opinione. Rabiot è uno di quei giocatori che ormai ad ogni sessione di mercato viene accostato a una squadra italiana. Duttile, dotato di un buon fisico e una grande capacità di garantire equilibrio al reparto, sarebbe una bella aggiunta. Sul ragazzo, che ha un contratto fino al 2019 col PSG, però c’è anche il Bayern Monaco di Ancelotti che potrebbe garantirgli la vetrina della Champions League e un ingaggio magari anche superiore a quello dell’Inter. Il club transalpino lo valuta 35 milioni, una cifra proibitiva, anche stante l’interesse dei francesi per Kondogbia che si è svalutato tantissimo dal suo biennio in nerazzurro. Sinceramente ci viene complicato credere che Rabiot giochi all’Inter e crediamo sia più probabile che le attenzioni dell’Inter in questa fase si concentrino maggiormente sulla ricerca di un difensore centrale (Rudiger) e un paio di terzini di fascia (Conti e Dalbert?) affidabili e capaci di garantire un salto di qualità importante a una squadra che ha sofferto tremendamente in questo reparto.

Juve, Allegri prolunga e avrà subito 3 colpi: Keita Balde, Schick e Bernardeschi

Il Tutto Sport non ha dubbi, Allegri anche la prossima stagione sarà il tecnico della Juventus. Il livornese è intenzionato a rigettare il ricco pluriennale da 8 milioni di euro a stagione del PSG per riprovare la rincorsa alla Champions League con la Signora. Per il tecnico Marotta e Paratici hanno in mente tre colpi: Keita, Schick e Bernardeschi. Per il doriano è tutto fatto da giorni, per Keita c’è la volontà forte del giocatore mentre nell’affare Bernardeschi i bianconeri possono usare l’arma Rincon per far scendere il prezzo. Per la mediana grande attenzione su Fabinho mentre sull’esterno il sogno secondo il Corriere dello Sport è Douglas Costa.

La nostra opinione. Allegri non tradirà la sua parola e resterà alla Juventus. Andarsene dopo una delusione così cocente sarebbe un segnale di resa, sia per il tecnico livornese che per la società di Corso Galileo Ferraris e il modo peggiore per chiudere un triennio comunque straordinario. Di certo la pesante sconfitta patita in finale di Champions potrebbe cambiare un po’ le valutazioni di mercato del club che non potrà solo puntare su giovani di grande prospettiva ma necessariamente per provare a colmare il gap con il Real Madrid e le altre big d’Europa dovrà anche inserire elementi d’esperienza e che questa coppa l’anno vinta in passato. Schick arriverà mentre Bernardeschi potrebbe rimanere una suggestione e l’ingente somma potrebbe essere dirottata per provare a convincere il PSG o il Bayern a cedere Douglas Costa o Di Maria, elementi di ben altro spessore internazionale rispetto al gioiello della Fiorentina. Inoltre guai dimenticarsi che la Juventus a Madrid è andata soprattutto in affanno in mezzo al campo ed è lì che dovrà necessariamente fare qualcosa di importante per offrire aiuto ai vari Marchisio e Khedira.

Real Madrid, all in per Mbappé: pronti 135 milioni di € per strapparlo al Monaco

Il quotidiano iberico AS non ha dubbi, sarà Kylian Mbappé il rinforzo ‘galactico’ del Real Madrid in questa sessione di mercato. I merengues sono pronti a battere ogni record per donarlo a Zinedine Zidane e battere la concorrenza del Manchester City, che avrebbe stanziato 120 milioni di euro per strapparlo al Monaco. Secondo AS il Real è pronto ad offrire 135 milioni al club monegasco per vestirlo di Blanco e farne il centravanti del futuro del club più titolato del mondo.

La nostra opinione. Con le cifre iperboliche che girano di questi tempi è abbastanza semplice immaginarsi che Mbappé diventi il calciatore più costoso del mondo. Il ragazzo in fondo ha le qualità per il essere il crack offensivo del presente e anche fra qualche anno il trascinatore dei merengues quando Cristiano Ronaldo invecchierà e magari calerà il proprio contributo. Se davvero l’offerta sarà questa, il Monaco non potrà opporre alcuna resistenza…