Edicola: Inter, se fallisce l'assalto a Conte o Simeone c'è Spalletti

Inter, se non arrivano Conte o Simeone c’è Spalletti

Non sarà Stefano Pioli l’allenatore dell’Inter il prossimo anno: secondo la Gazzetta dello Sport Suning vorrebbe presentare una maxi offerta a profili come Conte o Simeone, ovvero un quinquennale a 11 milioni euro a stagione. Se nessuno dei due tecnici rimanesse stregato (avrebbero 20 giorni per decidere), a quel punto la prima alternativa sarebbe Luciano Spalletti. Più defilato Leonardo Jardim.

La nostra opinione: L’Inter ha bisogno di un allenatore vincente, affermato e carismatico e in questo senso la tattica di Suning pare corretta. Conte o Simeone sarebbero destinati a fare le fortune dell’Inter e Spalletti e Jardim sono alternative di lusso se le proposte indecenti non dovessero persuadere i due top allenatori.

Juve, per la fascia si pensa in grande

Stando alla ricostruzione di Tuttosport la Juventus lavora alacremente per cercare il sostituto di Marko Pjaca, che dovrebbe saltare per infortunio la prima parte della prossima stagione: si pensa a Douglas Costa del Bayern – sul quale è piombato anche il Tottenham – e ai gioiellini del Monaco Lemar e Bernardo Silva, sui quali si scatenerà un’asta internazionale. Rimangono in piedi le ipotesi Keita Balde e Sanchez. Insomma, la Juventus cerca profili d’alto rango.

La nostra opinione : La filosofia di Marotta è chiara, non ci rivolge al mercato per cercare soluzioni interlocutorie, bensì profili da Juventus. Giocatori fatti e finiti oppure i migliori giovani del panorama internazionale. Presto per sbilanciarsi sul “mister X” per la fascia bianconera, di certo Douglas Costa è un vecchio pallino della task force di mercato juventina.

Guardiola tenta Bonucci, riparte il tormentone

Secondo il Corriere dello Sport Pep Guardiola sarebbe pronto a tornare alla carica per portare il difensore centrale della Juventus Leonardo Bonucci alla sua corte al Manchester City. Pronto un assegno da 60 milioni di euro.

La nostra opinione : Offerta destinata a far vacillare il club bianconero e lo steso entourage del giocatore, ma al momento la Juventus non ha alcuna intenzione di separarsi dal suo ministro della difesa, ormai una sorta di monumento a Torino.