Edicola: Inter su Berardi e Bernardeschi; la Juve forza i tempi per Bentancur

Juventus: Bentancur arriva già a febbraio?

La Juve non si ferma a Rincon, anzi raddoppia: a centrocampo sta per arrivare anche Rodrigo Bentancur, 19enne del Boca Juniors. Secondo la Gazzetta dello Sport l'accordo c'è già e forse il giocatore potrebbe arrivare già alla fine della sessione di calciomercato di gennaio.

La nostra opinione : Si parla un gran bene di questo ragazzo, l'ultimo dei grandi talenti sfornati dal calcio argentino: ha 19 anni ed è un predestinato. Infatti due anni or sono fece il suo esordio in Super Clasico contro il River e segnò subito un gol. Costicchia (si parla di 16 milioni di euro) ma non ancora tantissimo: l'ideale - come sta cercando di fare la Juve - sarebbe di portarlo in Italia il primo possibile per farlo ambientare qualche mese e averlo pronto da lanciare nella prossima stagione. Se i bianconeri dovessero, come accenna la Rosea, riuscire a farlo volare a Torino dopo il Sub20 che sta disputando in Uruguay sarebbe un bel colpo. Un altro giovane per il futuro.

Inter scatenata, vuole anche Berardi e Bernardeschi

Il Corriere dello Sport fa sognare i tifosi nerazzurri: oltre a Gagliardini - a ore la sua ufficializzazione - la dirigenza targata Suning vorrebbe mettere le mani su altri due talenti "Made in Italy", Domenico Berardi e Federico Berardeschi.

La nostra opinione: evidentemente il binomio Italia-gioventù fa gola a molti. Dopo Juventus e Milan, anche l'Inter ora intraprende questa strada, un po' per convenienza, un po' - perché no - per strizzare l'occhio ai tifosi. E allora dopo Roberto Gagliardini, si sonda il mercato per gli altri azzurri/azzurrini di valore. Per Bernardeschi però bisognerà convincere i Della Valle: la sensazione è che chiunque voglia il giovine Federico dovrà mettere sul piatto non meno di 40 milioni. Zhang Jindong può provarci, ma se dovesse trovare l'affare troppo difficile, potrebbe passare al piano-B: Domenico Berardi, uscito un po' dai radar a causa dell'infortunio, sarebbe un acquisto di assoluto valore.

Feghouli-Roma, Niang-West Ham?

Si sta materializzando un interessante intreccio di mercato sull'asse Roma-Londra-Milano: secondo i rumors inglesi riportati dal Tuttosport, se il West Ham dovesse perdere l'esterno Feghouli (destinato alla Roma), potrebbe partire l'attacco al Milan per avere Niang.

La nostra opinione: la sensazione è che da tutto questo intreccio a perderci sia il Milan. Mentre la Roma ci guadagnerebbe un giocatore di valore e dalla discreta esperienza anche in campo internazionale, i rossoneri dovrebbero privarsi di un ragazzo che sì non un esempio di continuità ma sul quale è doveroso puntare ancora, almeno fino al termine della stagione in corso. O comunque almeno sino a quando non sarà trovato un sostituto di ugual/migliore valore. Montella ha usato parole dolci nonostante ultimamente fiocchino 5 in pagella e il pubblico gli sia un po' inviso. Niang ha ancora qualche chance: ora deve sfruttarla al meglio.

VIDEO - Cristiano Ronaldo re del Fifa Football Awards 2016