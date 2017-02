Edicola: Inter su Manolas e Bernardeschi, il Milan sogna Aubameyang e Aguero

Ausilio segue Manolas e Bernardeschi

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, il ds dell’Inter si sarebbe presentato sugli spalti dell’Olimpico per Roma-Fiorentina non da semplice spettatore. L’obiettivo era quello di seguire da vicino due giocatori. Il difensore giallorosso Kostas Manolas e il trequartista viola Federico Bernardeschi. I 45 milioni di euro richiesti dalla Roma non spaventano l’Inter, almeno quanto il talento gigliato sembra essere il profilo ideale per accendere le fantasie di Suning.

La nostra opinione: nulla di nuovo sotto il sole. L’Inter ha da tempo acceso i fari su Manolas e, come confermato dalla sessione di gennaio, ha intenzione di andare a far concorrenza alla Juventus sui migliori talenti italiani. Serviranno soldi freschi, ma nemmeno questo sembra essere un problema per la proprietà cinese. Non resta che attendere la prossima estate, quando Ausilio tornerà alla carica.

Bernardeschi Eurosport

Il Milan sogna Aubameyang e Aguero

Stando all’edizione odierna del Corriere dello Sport, gli obiettivi della possibile nuova proprietà rossonera sono già delineati e guardano all’estero. L’attaccante del Borussia Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang e la punta del Manchester City Sergio Aguero. I due potrebbero arrivare con Roberto Mancini in panchina.

La nostra opinione: uno scenario che va oltre ogni possibile immaginazione. Innanzitutto perché, nonostante gli incontri continuino, la nuova proprietà non si è ancora insediata e non ha ancora completato il closing. Poi perché vedere assieme Aubameyang e Aguero sarebbe clamoroso. E, infine, perché Mancini sulla panchina del Milan è – al momento – un’ipotesi quanto meno sorprendente.

Il Southampton prende Martin Caceres

La telenovela è giunta al capolinea. Caceres, dopo le visite non passate in Turchia e il rifiuto della proposta avanzata dal Milan, ha deciso di firmare con il Southampton. Il club che ha da poco messo sotto contratto Manolo Gabbiadini gli garantirà 100mila sterline alla settimana e lo porterà a guadagnare in un mese quanto avrebbe percepito in cinque mensilità in rossonero. Contenti tutti, no?

La nostra opinione: la stampa inglese non ha mancato di sottolineare che Caceres non scende in campo da un anno esatto ed è reduce da un brutto infortunio. In sostanza, è tutto tranne che un immediato rimpiazzo per l’infortunato Virgil van Dijk, difensore olandese che dovrà stare fuori per almeno tre mesi. Le cifre che girano in Premier League, però, garantiranno anche a un giocatore dal rendimento incerto un contratto notevole.

La notizia