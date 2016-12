Edicola: Inter su Moutinho e Gagliardini, ma Simeone (per il momento) si allontana

Rinforzi a centrocampo: Moutinho, Luiz Gustavo e Gagliardini per l’Inter

Corriere dello Sport e Tuttosport fanno il punto sul mercato della società nerazzurra, intenzionata a migliorare il proprio centrocampo, a gennaio (con uno tra Moutinho e Luiz Gustavo), ma anche in vista della prossima stagione (Gagliardini).

LA NOSTRA OPINIONE – Il primo obiettivo deve essere quello di sfoltire la rosa, che poi è quello su cui principalmente sta lavorando la dirigenza interista. In un secondo momento si penserà quindi a cercare rinforzi funzionali al progetto di Pioli, che ha dato il suo benestare agli affari Moutinho e Luiz Gustavo, per gennaio, e soprattutto per quello che riguarda Gagliardini, per giugno. I primi due, che per diverse ragioni sarebbero pronti a lasciare le rispettive squadre (Monaco e Wolfsburg), porterebbero esperienza e carisma nell’immediato, mentre con il giovane dell’Atalanta si comincerebbero a gettare le basi per il futuro. Gagliardini ha classe e forza fisica: è sicuramente un prospetto su cui vale la pena investire. Anche se l’Atalanta dovesse chiedere 20/25 milioni di euro.

Simeone: "All’Atletico ho trovato il mio posto, difficile avere meglio…"

In un’intervista concessa a Marca, il tecnico argentino sottolinea ancora una volta il suo affetto verso l’Atletico Madrid, spiegando che “difficilmente riuscirà mai a trovare di meglio”.

LA NOSTRA OPINIONE – Prima o poi andrà all’Inter, inutile girarci troppo intorno. E questo succederà a prescindere dalle dichiarazioni sue (o di altri) che leggeremo da qui fino al giorno in cui il tecnico argentino non siederà sulla panchina dei nerazzurri. Che all’Atletico Madrid Simeone stia benissimo è fuori discussione, ma la vita sportiva di un allenatore è diversa da quella di un calciatore: difficilissimo, se non impossibile, legarsi per sempre a una singola squadra. Andrà all’Inter. C’è solo da aspettare per capire quando.

Anche dalla Spagna rilanciano: James Rodriguez alla Juventus (a cui interessa anche Kroos)

As riprende le indiscrezioni lanciate dalla Gazzetta dello Sport, evidenziando come il Real Madrid potrebbe in effetti lasciar partire il colombiano. E attenzione: anche Kroos è finito nel mirino della Juventus.

LA NOSTRA OPINIONE – Di James Rodriguez abbiamo già parlato ieri: è forte, da prendere. Inutile perdere altro tempo a sottolinearlo. Ha qualità tecniche fuori dal comune e nel corso degli anni ha acquistato grande esperienza internazionale. Sarebbe il trequartista perfetto per Allegri. Quanto a Kroos, è difficile non ammettere che il centrocampista tedesco sia uno dei migliori del mondo nel suo ruolo. Ovviamente sarebbe da portare a Torino a occhi chiusi, ma la trattativa pare al momento molto difficile, se non impossibile. Costa tanto, tantissimo, e allo stato attuale delle cose non vediamo nemmeno un motivo per cui il Real Madrid dovrebbe decidere di privarsi di lui.