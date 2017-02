Edicola: Inter su Schick e de Vrij, Zeman tratta con il Pescara

Zeman tratta con il Pescara

Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, Zdenek Zeman e il Pescara sono più vicini di quanto non potesse sembrare dopo che l’incontro tra il boemo e il presidente Sebastiani era parso complicare il quadro. La realtà dei fatti è che, adesso, il club valuterà altre candidature per la prossima stagione, poi deciderà se richiamare Zeman e programmare il futuro con probabile ripartenza della Serie B. Luciano Zauri, salvo sorprese, dovrebbe restare in carica fino alla fine della stagione.

La nostra opinione: scelta saggia quella di non ripartire immediatamente con un nuovo allenatore, ma di iniziare con lui a tabula rasa nella prossima stagione. Nonostante tutti i propositi, idee simili finiscono spesso per naufragare in mesi che si preannunciano complicati come quelli che attendono il Pescara da qui alla fine del campionato. Vista la classifica, meglio attendere e ragionare con calma.

Il piano dell’Inter per Schick

La notizia è ormai di dominio pubblico da settimane. Il club nerazzurro vuole pianificare il futuro con l’acquisto di una serie di giovani di prospettiva e uno degli obiettivi per la prossima stagione è anche la rivelazione della Sampdoria. L’idea di Piero Ausilio è quella di opzionare Schick, consentendo ai blucerchiati di tenerlo a Genova un altro anno prima di portarlo a Milano.

La nostra opinione: altra mossa molto oculata di Ausilio, finalmente dotato di budget e libertà sufficienti per poter lavorare ad alto livello. Se Ricardo Rodriguez è già il colpo per il prossimo anno, Schick può divenirlo per i prossimi anni. E non solo. Iniziare a far concorrenza alla Juventus sui giovani del mercato interno può divenire strategico anche per obiettivi più elevati.

... Ma intanto guarda a de Vrij e Manolas

Intanto, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, l’Inter sta ragionando anche su altri colpi provenienti dalla Serie A. In difesa pare molto vicino Manolas della Roma, ma in alternativa si virerà su de Vrij della Lazio. In attacco, se Bernardeschi è sempre un nome presente sul taccuino di Ausilio, l’obiettivo principale è Berardi. E, per le fasce difensive, è sempre da tenere d’occhio Darmian. L’Inter sta davvero bruciando le tappe in vista della prossima stagione.

La nostra opinione: giovani da un lato, giocatori pronti dall’altro. È questo il mix che può permettere all’Inter di colmare in via definitiva il gap che attualmente separa gli uomini di Stefano Pioli dalla Juventus. Il bacino della Serie A non è dei più vasti, ma potrebbe permettere ai nerazzurri di evitare costi eccessivi per giocatori dal rendimento non sicuro.