Edicola: Juve pigliatutto, pronto un capitale per Bernardeschi

Juventus golosa: sul piatto anche Bernardeschi a cifre consistenti

La Juventus attende la finale di Champions League, ma intanto si muove già sul mercato: secondo Tuttosport, sul piatto per la Firoentina ci sarebbero già pronti 40 milioni di euro per Federico Bernardeschi, che con i viola fatica a trovare l'accordo per il rinnovo.

La nostra opinione: la Juve ha dimostrato sia di avere una squadra solida, sia di saper investire bene sui giovani come ha fatto con Kean, ultimo marcatore della sua stagione in Serie A e classe 2000.Bernardeschi è un po' più grande, ma non per questo meno valido come investimento per il futuro, anche in vista di alcuni inevitabili avvicendamenti in rosa per questioni anagrafiche da parte dei capisaldi della formazione bianconera. Quaranta milioni forse sono tanti, ma in questi ultimi anni la dirigenza della Vecchia Signora ha di rado sbagliato un investimento, anche se sicuramente dovrà vincere la concorrenza di altre squadre.

Donnarumma sempre più caso: spunta anche il Napoli

Nella giornata di sabato, attorno a Gigio Donnarumma e al suo rinnovo si è scatenato un gran polverone. Ha parlato anche il suo procuratore Mino Raiola per sedare gli animi, ma il risultato è che non si smette comunque di parlarne. E così il Corriere dello Sport rivela che anche il Napoli sarebbe interessato a inserirsi nella trattativa per avere il giovane e talentuoso portiere

La nostra opinione: I rapporti tesi tra Donnarumma e Milan e tra Napoli e Pepe Reina rendono inevitabile fare il classico "2+2". La prossima settimana Raiola sarà in Italia, quindi è possibile che qualcosa si muova. E magari anche verso Sud... il Napoli, infatti, giocherà la Champions Leage mentre il Milan "solo" l'Europa League; inoltre Gigio è originario di Castellammare di Stabia, quindi l'idea romantica di avvicinarsi a casa, per un ragazzo così giovane, potrebbe giocare un ruolo importante.

Diego Costa non molla: vuole restare al Chelsea

Diego Costa, dopo una stagione con qualche difficoltà, mette in chiaro una cosa per tutti: non vuole lasciare il Chelsea. E se lo farà, sarà soltanto per tornare all'Atletico Madrid. Queste sono state le sue dichiarazioni dopo la finale di FA Cup persa contro l'Arsenal, come riposta AS.

La nostra opinone: "Ho altri due anni di contratto, sto bene qui, ma se il club vuole vendermi c'è solo una squadra dove sono disposto ad andare". Dichiarazioni forti, dichiarazioni d'amore per due club cui lui deve tanto e che a loro volta a lui devono tanto. al momento, però, qualsiasi operazione è bloccata perché l'Atletico Madrid ha una sentenza del TAS pendente sulla sanzione-embargo per il mercato, quindi l'eventuale operazione andrà comunque rimandata.

