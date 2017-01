Edicola: Juve, tutto su Kolasinac. La Fiorentina vuole blindare Bernardeschi

Fiorentina: obiettivo blindare Bernardeschi e Chiesa

Corriere dello Sport. Il presidente esecutivo della Viola: "Il mercato? La Fiorentina sa già dove muoversi. E, cosa più importante di tutte, ha la forza per difendere i propri campioni, compresi Bernardeschi e Chiesa".

La nostra opinione: 11 gol stagionali (9 in Serie A), spesso decisivo, definitivamente esploso. Giusto che la Fiorentina voglia blindare il suo gioiello prima della sessione estiva. Giusto offrire un contratto più adeguato a Federico Bernardeschi, magari inserendo una clausola rescissoria molto elevata. Se per Belotti il Torino chiede "100 milioni", Bernardeschi può valerne tra i 60 e i 70. Se poi in estate arrivasse un top club seriamente interessato ad acquistarlo, la Viola potrebbe valutare l'eventuale cessione. Anche perché a certe cifre, per un club che fattura sotto i 100 milioni all'anno, è quasi impossibile dire di no.

Juventus: Kolasinac prioritá bianconera

Tuttosport. Mercato Juventus: Kolasinac da subito, Marotta va all'attacco. I bianconeri trattano con lo Schalke l'arrivo del terzino. Pronti tre milioni più altri due di bonus.

La nostra opinione: Con Evra ormai in partenza, De Sciglio e Darmian non acquistabili in questa finestra di mercato, è quantomeno doveroso per la Juventus trovare un terzino mancino. Asamoah può ricoprire quel ruolo in caso di emergenza, ma con i prossimi mesi ricchi di impegni, è necessario per i bianconeri avere almeno un sostituto effettivo di Alex Sandro da quel lato. Kolasinac è amico di Pjanic, gradisce la Juve come destinazione e ha già espresso il suo consenso all'operazione. I 5 milioni totali (bonus compresi) che offre la Juventus possono sembrare pochi allo Schalke, che però a giugno perderebbe il suo difensore bosniaco a costo zero (è in scadenza di contratto). Certo, i tedeschi restano quelli della telenovela Draxler e quindi per la coppia Marotta-Paratici il compito non è così agevole.

Torino: Hart sta bene in granata, ma é difficile trattenerlo a giugno

Gazzetta dello Sport. Hart sul suo futuro: "Oggi ho in testa solo il Torino perchè il mio unico focus è su oggi, al massimo penso alla partita di domani. Non per non rispondere, ma io ragiono così. Tornare da Guardiola? Contrattualmente sono del City, il resto si capirà la prossima estate. Ora sono del Torino e penso al Torino, stop".

La nostra opinione: le parole di Hart sono chiare ed esplicite. Lasciatemi lavorare in pace a Torino, lasciatemi finire questa stagione e poi si vedrà. Ipotizzare un acquisizione a titolo definitivo del portiere inglese da parte del club granata è fuorviante. Il Torino, al massimo, a giugno potrebbe chiedere un altro anno di prestito. La sensazione è che comunque al Toro Hart voglia rilanciarsi e riacquistare valore, anche in ottica City. Se poi in estate qualcuno dovesse sostituire Guardiola, la sua scelta potrebbe anche essere quella di rimanere nella squadra in cui ha militato per quasi 10 anni.

