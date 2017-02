Edicola: Juventus, arriva Bentancur. Inter: Schick come vice-Icardi

Bentancur vince il Sub20, ora può sbarcare a Torino

Arriva in Italia da campione del Sudamericano Sub20 Rodrigo Bentancur: il suo Uruguay ha vinto il torneo battendo in finale l'Ecuador. Secondo il "Tuttosport" è ora tutto pronto per il suo arrivo a Torino per sostenere le visite mediche.

La nostra opinione: 19 anni, fresco campione del Sub20, in rampa di lancio: la "stellina" del Boca Juniors non poteva trovare società migliore dalla quale lanciarsi in questo momento. 9,4 milioni di euro + bonus possono sembrare tanti, ma in prospettiva potrebbero risultare bruscolini se il ragazzo confermerà le sfavillanti attese. Bentancur sarà aggregato alla Juventus solo dalla prossima stagione, ma come al solito la Vecchia Signora gioca d'anticipo. Ci spiace ripeterci, ma anche da questo punto di vista le altre devono imparare.

Vice-Icardi: oggi l'Inter incontra l'agente di Schick

Non è solo la Juventus a pensare al futuro: ecco che l'Inter mette gli occhi su un giovane che si sta mettendo in mostra nell'attuale Serie A. Secondo il "Tuttosport", Ausilio oggi incontrerà l'agente di Patrik Schick, 21enne attaccante della Sampdoria.

La nostra opinione: L'assenza di Icardi (squalificato) contro l'Empoli non si è sentita affatto, grazie alle buone prestazione di Eder e Palacio, ma è giusto cautelarsi soprattutto nel ruolo delicato di punta centrale. Schick ha dimostrato di sapersi calare subito nella realtà del calcio italiano: in questo momento ha già archiviato 8 gol in 19 partite, tra Serie A e Coppa Italia, riuscendo a incidere anche a partita in corso. La sua clausola è di 25 milioni, la Samp ha già rifiutato offerte di 15, ma non è escluso che l'Inter possa arrivare intorno a quella cifra, soprattutto se nell'operazione può essere inserito anche il difensore slovacco Skriniar (hanno lo stesso agente).

Oddo si dimette oggi?

Massimo Oddo è ai titoli di coda con il Pescara: il 5-3 di Torino potrebbe essere stata la sua ultima partita da allenatore degli abruzzesi. Si attende solo l'ufficialità del suo addio.

La nostra opinione: Il Pescara non vince da troppo tempo (mai quest'anno), così non si può andare avanti. Gli unici tre punti tutti in una volta quest'anno sono arrivati a tavolino (3-0 con il Sassuolo), i punti di distacco dalla quart'ultima sono già 13 punti. Il Pescara probabilmente è già spacciato ma i tifosi vorrebbero poter giore per una vittoria, o almeno avere la possibilità di farlo: la società deve loro un tentativo per cambiare il mood negativo. Le partite "giocabili" sono poche in questa Serie A, ma è giusto provarci. De Canio, Rossi o Iaconi i prossimi nomi.

