Edicola: Juventus, assalto a Bernardeschi e rilancio da oltre 40 milioni

Juve, pronto il super rilancio per Bernardeschi

Si è sciolto il gelo tra Fiorentina e Juventus e Bernardeschi può davvero lasciare Firenze in direzione Torino. È quanto riporta la Gazzetta dello Sport dopo il no alla prima proposta ufficiale da 30 milioni di euro. La Vecchia Signora è pronta ad alzare la posta con una cifra vicina ai 40.

La nostra opinione. Bernardeschi si è esposto e le sue parole tradiscono la volontà di passare alla corte di Madama. Tra gli stimoli ci sono la Champions League e un ingaggio da tre milioni di euro l’anno a salire. L’azzurro potrebbe occupare il posto di Cuadrado, il cui recente riscatto dal Chelsea per 20 milioni non equivale a una garanzia di permanenza sotto la Mole. Nel 2015 era già stato vicino ai colori bianconeri e chissà che quella profezia di Paulo Sousa ("Talento e qualità lo porteranno in squadre con ambizioni differenti”) non possa tramutarsi in realtà.

Primo colpo del Napoli: Mario Rui dalla Roma

Oggi sarà la giornata decisiva per il futuro di Mario Rui, con l'incontro in programma tra l'agente del portoghese e la dirigenza giallorossa. Sullo sfondo c'è il Napoli, come riporta il Corriere dello Sport, e il club capitolino apre alla cessione. La società partenopea è disposta a offrire 7 milioni di euro per arrivare al terzino ex Empoli, Monchi ne chiede 10.

La nostra opinione. La Roma cerca di monetizzare al massimo, ma non forzerà il giocatore a restare. Giuntoli è al lavoro per ridurre le distanze tra domanda e offerta: il suo obiettivo è dare a Sarri un terzino che lui conosce benissimo. I giallorossi potrebbero accettare di buon grado la sua partenza mentre il tecnico ex Empoli potrebbe rilanciare un elemento affidabile e in cerca di riscatto dopo una stagione sfortunata e opaca. Con il vecchio maestro avrebbe tutte le possibilità per riuscirci.

Il Barcellona vuole Paulinho, ma servono 40 milioni

L’interesse del Barcellona per Paulinho, come confermano i colleghi spagnoli, è stato ribadito dal giocatore stesso. Neanche a dirlo, il Camp Nou sarebbe una destinazione graditissima al centrocampista del Guangzhou Evergrande che, senza pensarci due volte, abbandonerebbe i milioni cinesi per rientrare in Europa e in uno dei top club continentali. L’ostacolo è la clausola da 40 milioni di euro.

La nostra opinione. Toh, chi si rivede. I blaugrana potrebbero mettere a segno un colpo per dare tecnica ma soprattutto sostanza al centrocampo. Paulinho, trasferitosi in Cina nel 2015, è sparito dai riflettori e dopo un’avventura non brillante vorrebbe tornare nel calcio che conta. In Europa ha già vestito la maglia del Tottenham e per il neotecnico Valverde rappresenterebbe una prima alternativa ai titolarissimi. Il Barcellona valuterà se vale la pena di investire così tanto per lui rinunciando probabilmente a Verratti in quel ruolo.