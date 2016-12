Edicola: Juventus, assalto a Verratti e Berardi. Pioli vuole Biglia, Fellaini avvistato a Milano

Juventus: nuovo assalto a Verratti e Berardi

Juventus sempre più affamata e sempre più italiana. Continua il lavoro di Marotta e Paratici che dopo i rinnovi di Rugani, Sturaro e Bonucci, sono pronti a blindare anche Dybala, mentre dopo aver chiuso per per Caldara trattano con l'Atalanta anche Gagliardini e Kessie. Ma i dirigenti juventini, secondo Tuttosport, proveranno un nuovo affondo per Marco Verratti pronto a lasciare Parigi per una chiamata della Vecchia Signora. L'altro nome, non propriamente nuovo, è quello di Domenico Berardi che a luglio dovrà decidere se accettare la chiamata dei campioni d'Italia o intraprendere nuove strade (Inter?).

La nostra opinione: programmazione con chiare tinte tricolore. E' anche questo una delle caratteristiche vincenti della Juventus, puntare sui giovani nostrani più promettenti e rinnovare il classico "zoccolo duro" italiano dello spogliatoio, marchio indelebile del dna bianconero. E Verratti sarebbe proprio l'uomo giusto per completare il centrocampo della Vecchia Signora. Lui e Berardi per luglio sarebbero già due colpi sensazionali, oltre che azzeccati.

Pioli ha chiesto un solo regalo di Natale: Biglia

Secondo Repubblica, il tecnico dell'Inter vorrebbe solamente Lucas Biglia come rinforzo nel mercato di gennaio. Uomo di sostanza e di equilibrio, il regista che sicuramente manca oggi nella rosa nerazzurra. Convincere Lotito sarà però un'impresa titanica.

La nostra opinione: Difficile, veramente difficile che arrivi a Milano. Ausilio è stato chiaro quando ha parlato sì di un centrocampista come unica richiesta del mister, sottolineando però i paletti del fair play finanziario e dunque la necessità di arrivare a un giocatore che si libererebbe gratis fino a giugno. Non è sicuramente questa la condizione attuale di Biglia che Lotito non si priverà certo a prezzi di saldo. E' anche vero però che per puntare su oggetti misteriosi come Obi Mikel e Lassana Diarra, tanto varrebbe tenersi Felipe Melo, Kondogbia e Gnoukouri. Se poi Suning vuole fare veramente un regalo al nuovo tecnico, magari forte anche della fresca sponsorizzazione di Appiano e del kit d'allenamento che porterà soldi freschi nelle casse, allora Biglia potrebbe veramente vestire nerazzurro tra qualche settimana. A oggi, però, trattativa quasi impossibile.

Fellaini a Milano: ipotesi Milan?

Sono bastati alcuni scatti per ipotizzare uno sbarco imminente di Fellaini in Serie A. Il centrocampista belga del Manchester United, infatti, è stato avvistato nel capoluogo meneghino e subito i tabloid inglesi non si sono fatti pregare ipotizzando il passaggio di Fellaini a una delle due squadre milanesi, col Milan in vantaggio sull'Inter.

La nostra opinione: Fellaini ha fatto più danni della grandine nelle sue ultime uscite con lo United, e dunque una sua cessione a gennaio non è sicuramente da escludere. Che bastino delle foto a Milano per aprire una trattativa no, però alle giuste condizioni (prestito gratuito e stipendio pagato a metà per esempio) Inter e Milan potrebbero farci anche un pensierino. Che poi sia l'uomo giusto per rafforzare le due squadre milanesi è tutto un altro discorso, a oggi non del tutto convincente