Edicola: Juventus beffata, Witsel va in Cina. Inter su Luiz Gustavo e Gagliardini. Simeone resta

Witsel sceglie i soldi della Cina, Juventus beffata

Manca solo l'ufficialità, ma Alex Witsel sembra aver scelto la Cina. E i soldi cinesi. Alla faccia della promessa estiva fatta alla Juventus, ovvero di arrivare già a gennaio o di aspettare al massimo giugno 2017 quando si libererà gratis dallo Zenit. Il Corriere dello Sport riporta come la trattativa con lo Shanghai allenato dal suo ex tecnico proprio in Russia, Villas Boas, sia ormai fatta, nonostante l'inserimento dell'altro club cinese (allenato da Cannavaro) che ha pareggiato l'offerta da 30 milioni allo Zenit (per un calciatore che tra 6 mesi sarà completamente libero) e soprattutto da 72 milioni netti per 4 stagioni (18 milioni).

La nostra opinione: Se a 27 anni scegli, per la seconda volta (ricordiamo che è lo stesso che scelse i rubli dello Zenit per lasciare il Benfica), i soldi (certo, veramente tantissimi) cinesi alla possibilità di vincere qualcosa da protagonista con la Juventus, forse non hai le caratteristiche da vincente che servono in questo momento alla Juve. Certo, difficile sputare sopra a un'offerta economica del genere, ma Witsel poteva fare una scelta del genere tra qualche anno. I bianconeri comunque se ne faranno una ragione, e troveranno di meglio.

Inter: fari su Luiz Gustavo e Gagliardini

I Nerazzurri, secondo la Gazzetta dello Sport, hanno momentaneamente congelato la pista Lucas Leiva (con cui c'è accordo su tutto e con tutti) per capire se ci sono margini per arrivare ai due veri obiettivi di questo mercato invernale per il centrocampo. Il primo, alternativa proprio del brasiliano del Liverpool, è un altro verdeoro, quel Luiz Gustavo a lungo inseguito in passato, anche se il Wolfsburg chiede almeno 12 milioni. Poi c'è sempre Gagliardini, su cui però ci sono anche Juve e Roma, ma l'Inter vorrebbe chiudere ora, e lasciare il ragazzo a Bergamo fino a luglio.

La nostra opinione: Prima di tutto, nomi a parte, l'Inter deve vendere. E non solo Felipe Melo. Via il brasiliano, potrebbe arrivare un altro centrocampista centrale, me Ausilio deve necessariamente sfoltire la rosa anche per una questione di monte ingaggi. Quando farà questo, si potrà realmente capire quali sono i veri obiettivi per questo mercato. Certo, se poi dalla Cina arrivasse qualche offerta shock per qualche esubero (Jovetic, Eder, Biabiany, Nagatomo etc), allora Gagliardini sarebbe da prendere subito, indipendentemente da Leiva o Gustavo.

Simeone resta all'Atletico Madrid

"Non penso di andare via dall'Atletico, lo dico e lo ripeto". Diego Pablo Simeone spegne una volta per tutte le ennesime voci di mercato che lo vorrebbero lontano dai Colchoneros a fine stagione per sposare il nuovo progetto cinese dell'Inter.

La nostra opinione: Pioli confermato da Suning, Simeone che dice di voler restare all'Atletico, il quadro sembra perfetto. E probabilmente sarà effettivamente così, almeno per un altro anno (probabilmente fino a giugno 2018 quando il Cholo potrà liberarsi dall'Atletico), ma siamo certi che in caso di risultati negativi o semplicemente altalenanti le voci torneranno. E' un tormentone che durerà ancora molto, molto, a lungo.

a