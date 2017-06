Edicola: Juventus in pressing su Danilo del Real Madrid

Juventus in pressing su Danilo

Sia la Gazzetta dello Sport, sia Tuttosport riportano in prima pagina la trattativa della Juventus con il Real Madrid per avere Danilo. Sembra infatti che, nel vertice con Massimiliano Allegri, sia stato questo il nome più ripetuto e quindi è pronta l'offerta per l'esterno dei blancos.

La nostra opinione: mentre si aspettano notizie sul fronte Bernardeschi, la Juve fa bene a muoversi sul mercato, soprattutto cercando giocatori di caratura internazionale. Del resto, anche se con Dani Alves è finita male, alla fine è stato lui a dare quel qualcosa in più alla squadra durante tutta la Champions League, ed è proprio questo di cui la Vecchia Signora ha bisogno: di qualcuno in grado di affrontare le difficoltà che si incontrano in ambito europeo e che difficilmente nella Serie A di questi ultimi ani ha trovato, anche se Danilo, quanto a esperienza, non è ovviamente Dani Alves...

Il Milan ci riprova con Kjaer

Secondo calciomercato.com, il Milan starebbe subendo un ritorno di fiamma per Simon Kjaer, già cercato qualche anno fa quando giocava in Italia. Il difensore centrale del Fenerbahce sarebbe stato "prenotato": prima si deve procedere con le cessioni in casa rossonera per avere liquidità, e poi si procederà con la formalizzazione.

La nostra opinione: il Milan è molto attivo in questi giorni; per ora aveva pensato all'attacco, ma è giusto dare una sistemata a tutti i reparti per poter dare a Vincenzo Montella la possibilità di impostare un lavoro ben fatto, visto che quest'anno, dopo diverso tempo, i rossoneri saranno impegnati su tre fronti (campionato, coppa Italia ed Europa League). E' giusto dunque che la nuova proprietà, che continua a dimostrare buona volontà, sia pronta a fare il possibile per mettere un punto e ripartire il meglio possibile.

L'articolo originale

Diego Costa-Chelsea, la società lo scarica

Secondo AS, il matrimonio tra Diego Costa e il Chelsea è arrivato ai titoli di cosa. Ci sarebbe stato infatti un incontro al vertice in casa Chelsea, e con il benestare di antonio conte si sarebbe deciso di lasciar andare via il giocatore. Il problema, però, è che l'intenzione di Costa è quella di tornare all'Atletico Madrid, che ha il mercato bloccato.

La nostra opinione: è un bene che non si protraggano legami che non funzionano più, anche se tenere Diego Costa ancora per sei mesi pur di capitalizzare eventualmente a gennaio con l'Atletico potrebbe essere un gioco a perdere ugualmente. Diego Costa, di fatto, non gode della fiducia di mister Conte e nel frattempo i blues dovrebbero comunque sobbarcarsi mezza stagione di stipendio, e benché ad Abramovic i soldi non manchino, non stiamo comunque parlando del salario di un metalmeccanico...

L'articolo originale