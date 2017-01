Edicola: Juventus, l'Arsenal propone lo scambio Sanchez-Pjanic. Barcellona e la grana rinnovo Messi

Juve, senti l'Arsenal: scambio Pjanic-Sanchez

Clamorosa bomba di mercato sganciata da Tuttosport, secondo cui i Gunners sarebbero pronti a intavolare una trattativa con la Juventus per Miralem Pjanic. Sul piatto della bilancia anche il cartellino del Nino Sanchez, in scadenza nel 2018 e che non rinnoverà col club inglese. Wenger, che ha capito di poter perdere a breve il cileno, vorrebbe provare a strappare il centrocapista bosniaco usando proprio la carta dell'ex Udinese.

La nostra opinione: Operazione obiettivamente impossibile da imbastire a gennaio. Primo perché l'Arsenal non può privarsi oggi di Sanchez, così come oggi la Juventus non può pensare di rinunciare all'unico centrocampista in grado di fare la differenza in fase offensiva. Poi tra sei mesi sarà un altro discorso, ma oggi sembra ovviamente solamente una suggestione più che una vera e propria notizia di mercato.

Barcellona e la grana Messi, con vista Guardiola...

In Spagna s'interrogano sul futuro di Leo Messi a Barcellona. L'argentino, il cui contratto con i blaugrana scadrà nel 2018, non ha ancora rinnovato e secondo AS (che è comunque vicino a Madrid) non ci sarebbe né un piano né un'offerta concreta per convincerlo a restare. Inoltre molto dipenderà anche dal futuro di Luis Enrique, a cui Messi è molto legato, senza dimenticare le sirene inglesi col City di Guardiola pronto a fare follie già in estate per portarlo in Premier.

La nostra opinione: Situazione complicata, si capirà meglio nei prossimi mesi. Se Messi non dovesse rinnovare da qui al prossimo giugno allora veramente si potrebbe ipotizzare un suo addio già quest'estate, magari proprio per raggiungere il guru Guardiola a Manchester e provare a consacrarsi in un altro campionato e in un'altra realtà (anche per zittire le malelingue che spesso evidenziano questa suo limite, a differenza della sua nemesi Cristiano Ronaldo). Messi va per i 30 anni, e il Barcellona non si può certo permettere di perderlo a zero tra un anno: forse è arrivato veramente il momento di dirsi addio. I prossimi mesi saranno decisivi per scoprirne il futuro.

Milan, si continua il pressing su Deulofeu

Adriano Galliani continua a lavorare sull'unico vero obiettivo rossonero in questa finestra di mercato. L'ad del Milan, come ricorda anche oggi la Gazzetta dello Sport, sta provando a convincere l'Everton a lasciar partire il giovane talento spagnolo.

La nostra opinione: Alla fine dovrebbe arrivare al tanto agognata fumata bianca, anche se i misteri in questa trattativa restano tanti. A cominciare dalla reale utilità di un altro esterno d'attacco dopo l'insostituibile Suso, e i vari Niang, Honda e volendo Bonaventura, considerando anche il non utilizzo di uno tra Bacca e Lapadula. Poi restano i dubbi su un'operazione che si può fare solo con un prestito secco: e i cinesi? E' vero che il closing è slittato a marzo, ma è sempre stato ripetuto che non ci sono problemi, che i soldi ci sono, e quindi perché non ci può investire ora una somma concreta per rinforzare completamente una rosa obiettivamente limitata da cui Montella sta riuscendo a spremere l'impossibile?