Edicola: Juventus, N’Zonzi e Witsel a gennaio, James Rodriguez a giugno

Juventus, N’Zonzi e Witsel a gennaio, James Rodriguez a giugno

A parlarne è il Corriere dello Sport, che mette la notizia in prima pagina. Fata per i due centrocampisti, Marotta ammette di lavorare a un grande obiettivo per giugno: James Rodriguez dal Real Madrid.

LA NOSTRA OPINIONE – Non ci dilungheremo troppo sulla bontà dell’affare dei due centrocampisti in questione. N’Zonzi e soprattutto Witsel sono due giocatori che saranno utilissimi ad Allegri, soprattutto in Champions League. Ovvio, ci sarà poi da sfoltire un po’ la rosa, ma questo è un altro discorso. La perdita di Pogba, e prima ancora di Vidal, va rimpiazzata: e fin qui non è ancora stato fatto. Diverso il discorso per James Rodriguez: il colombiano è un campione, e il fatto che in questo ultimo periodo non sta giocando nel Real Madrid non cambia le cose. Anzi, può essere un vantaggio per la Juventus, che potrà trattare al ribasso sul prezzo del cartellino.

La Roma fa un sondaggio per Jesus Navas: secco no del Manchester City

Stando a quanto riporta la stampa inglese, la Rom avrebbe chiesto informazioni ai Citizens circa la possibilità di arrivare a Jesus Navas nel mercato di gennaio. Risposta negativa immediata di Guardiola, che non vuole assolutamente privarsi del suo attaccante esterno.

LA NOSTRA OPINIONE – Sicuramente un giocatore che farebbe al caso della Roma, e di tutta la nostra Serie A. L’idea della dirigenza giallorossa è molto intelligente: a gennaio ci sarà da sostituire Salah, e farlo con un giocatore di livello internazionale come lo spagnolo è sicuramente la soluzione perfetta. Peccato che Guardiola si sia messo di traverso e abbia stoppato sul nascere qualsiasi inizio di trattativa. Questo perché Jesus Navas è uno dei giocatori su cui l’ex tecnico del Barcellona fa più affidamento al Manchester City.

Raiola parla di tutto: Lukaku, Balotelli, Ibrahimovic, Matuidi….

Intervistato da TalkSport, il potente procuratore di mercato ha affrontato diversi temi riguardanti alcuni suoi giocatori. Lukaku resterà all’Everton ("Almeno fino all'estate"), Ibrahimovic allo United e Matuidi al PSG. Futuro in Premier League per Balotelli?

LA NOSTRA OPINIONE – In pochi sanno sponsorizzare i propri giocatori così bene come fa Mino Raiola. Il potente procuratore di mercato ha fatto capire che per Ibrahimovic, Matuidi e Lukaku (nonostante le tantissime richieste) non si muoveranno dalle loro rispettive squadre. Diverso, invece, il discorso per Mario Balotelli, che si sta rilanciando a Nizza dopo una serie di stagioni difficili. Raiola ha fatto sapere di essere già in contatto con diverse squadre di Premier League. La domanda è una una sola, anzi due. La prima: c’è da credergli? La seconda: ok, Mario si starà rilanciando in Ligue 1, ma qual è la squadra (di vertice?) che avrà ancora voglia di investire sul suo folle talento?