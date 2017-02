Edicola: Juventus su Alexis Sanchez, idea Zeman per il Pescara

Alexis primo obiettivo della Juventus

Stando a quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il 4-2-3-1 varato da Massimiliano Allegri avrebbe portato a nuove strategie di mercato in vista della prossima stagione. A centrocampo, la Juventus non andrà più alla caccia di un mediano creativo ma di un giocatore di sostanza come Tolisso. In attacco, invece, il primo obiettivo è divenuto Alexis Sanchez, destinato ad andarsene dall’Arsenal a fine stagione.

La nostra opinione: un obiettivo azzeccatissimo, un giocatore che potrebbe intendersi a meraviglia con Dybala e Higuain, senza però pestarsi i piedi con loro. Nel 4-2-3-1 potrebbe ricoprire almeno tre posizioni tra trequarti e attacco. E, attenzione, il suo contratto in scadenza nel 2018 non consentirà ad Arsene Wenger di avere pretese. Se la Juventus riuscirà a tessere la tela già nell’immediato, il colpo non avrebbe nulla di impossibile.

Il Pescara pensa a Zeman

Momento difficilissimo per il fanalino di coda di Serie A. Stando a quanto riportato da Sky, il Pescara avrebbe contattato Zdenek Zeman per sostituire da qui alla fine della stagione Massimo Oddo, esonerato nella giornata di martedì. Al momento, la squadra è stata affidata al suo vice Luciano Zauri. Ma per il futuro sono stati presi contatti con due grandi ex. Il boemo e Delio Rossi. Zeman resterebbe anche per ricostruire nella prossima stagione.

La nostra opinione: un’idea tanto bella quanto rischiosa. Perché se è vero che pensare a Zeman per ripartire dal campionato cadetto è un’intuizione corretta se hai intenzione di giocare un certo tipo di calcio e lanciare dei giovani, è innegabile che dare vita a questo progetto mentre la squadra si sta sfaldando in Serie A non è mai una buona partenza. Aggiungete il retrogusto amaro delle minestre riscaldate (già provato dal boemo a Roma) e avrete un quadretto non esaltante.

La notizia

Altre conferme: Inter vicina a Rodriguez e Henrichs

Il Corriere dello Sport conferma le indiscrezioni dei giorni scorsi. L’Inter avrebbe già l’accordo con due giocatori provenienti dalla Bundesliga. L’esterno difensivo Ricardo Rodriguez del Wolfsburg e il classe ’97 del Bayer Leverkusen, Benjamin Henrichs. Due giocatori che andrebbero a tappare le falle sulle fasce, dando una bella rinfrescata al reparto esterni di Stefano Pioli.

La nostra opinione: se Henrichs sarà da valutare e costituirà soprattutto un colpo in prospettiva, Rodriguez è un giocatore fatto e finito. Quello che serve all’Inter per mettere a posto la disastrata fascia sinistra, lì dove ha tradito anche Ansaldi. Un bel segnale per tutti i tifosi nerazzurri, ancor più di tanti sbandierati colpi ad effetto in attacco. All’Inter serve un terzino e lo svizzero è perfetto.