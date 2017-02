Edicola: Juventus, torna Pirlo farà l'ambasciatore nel 2018. Milan: Aubameyang primo obiettivo

Juventus: Andrea Pirlo torna nel 2018 sarà nuovo ambasciatore

Il Tutto Sport apre l’edizione odierno svelando l’intenzione del club bianconero di affidare un ruolo di ambasciatore per l’estero ad Andrea Pirlo, regista che ha vestito la maglia bianconera per 4 stagioni vincendo altrettanti scudetti fra il 2011 e il 2015. Al termine dell’esperienza in MLS, a fine del 2017, il fuoriclasse bresciano tornerà a Torino ed entrerà in società per svolgere il ruolo di uomo immagine all’estero.

La nostra opinione: Nonostante Pirlo non sia puramente una leggenda bianconera, avendo trascorso 10 stagioni con il Milan nelle quali ha vinto 2 Champions League, 2 Supercoppe Europee, 2 Scudetti, 1 Coppa Italia e 1 Mondiale per Club, la scelta del club juventino di coinvolgere il campione bresciano ed inserirlo nel firmamento delle Legend della Vecchia signora è un segnale del prestigio e del richiamo che la Juventus ha a livello internazionale. Mentre altre società faticano a far rientrare nei loro ranghi le loro leggende (ogni riferimento al Milan e alla telenovela Maldini non è affatto casuale), la Juventus questo problema non ce sembra averlo e dopo Nedved e Trezeguet con Pirlo, lancia, un altro segnale della voglia di crescere e farsi conoscere come eccellenza su base globale.

Milan, da Kessié ad Aubameyang tutti i nomi per tornare grandi

A meno di 15 giorni dal closing, Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli (ad e ds disegnati dai padroni cinesi del consorzio Sino Europe Sports) hanno ben in mente le mosse e gli acquisti da portare a termine per riportare il Milan dove merita. Se le priorità sarà blindare Donnarumma e Suso, secondo il Corriere dello Sport gli obiettivi sarebbero soprattutto due: il brasiliano Luiz Gustavo per il centrocampo e il bomber gabonese Pierre-Emerick Aubameyang per l’attacco. La Gazzetta per il centrocampo fa anche il nome dell’ivoriano Kessié, che l’Atalanta ha già promesso alla Roma ma su cui il Milan proverà a fare un tentativo.

La nostra opinione: Dopo mesi di proroghe l’inizio della nuova era sembra essere arrivato per il Milan. I nuovi padroni di cinesi sono consapevoli di non poter lesinare investimenti nella prima fase, per spazzare via i dubbi di una piazza che è stanca di non vincere. Servono acquisti importanti e top player: Aubameyang in questo senso rappresenterebbe certamente il profilo perfetto, bomber implacabile di caratura internazionale, cresciuto nel Milan ed impostosi al Dortmund sarebbe il pilastro ideale sul quale costruire una grande squadra. Riparte dal gabonese e dai rinnovi di Donnarumma e Suso sarebbe davvero ideale per approcciarsi con la realtà milanista e dimostrare la voglia di tornare ad essere protagonisti in Italia e in Europa.

Il City fa sul serio per Messi: pronti 100 milioni di sterline per strapparlo al Barça

Secondo il Sun, il City quest’estate tornerà alla carica per provare a strappare al Barcellona Leo Messi. L’intenzione è quella di mettere in campo almeno 116 milioni di euro per convincerlo i blaugrana a cederlo oltre a un contratto da almeno 25 milioni di euro per la Pulce argentina… Sarà la volta buona?

La nostra opinione: Il Barcellona si appresta a vivere un’estate veramente delicatissima e di rivoluzione. L’allenatore cambierà e anche le scelte in rosa potrebbero essere riviste: privarsi del migliore giocatore del mondo potrebbe essere azzardato però se arrivassero cifre iperboliche si potrebbe sacrificare la Pulce e ripartire con Neymar e Suarez, investendo i soldi per rinforzare gli altri reparti dove tanta gente inizia a non essere più all’altezza.