Edicola: Kalinic vuole la Cina e lo United chiama Manolas, De Zerbi dice no a Zamparini

Kalinic verso il sì alla Cina

Kalinic vuole andare in Cina L’attaccante della Fiorentina ha rotto gli indugi e si è deciso a incontrare la dirigenza della Viola per chiedere la cessione in Cina. Il quadriennale da 10 milioni di euro a stagione ha evidentemente convinto Kalinic a intraprendere una nuova strada professionale. A quel punto, non dovrebbero esserci più indugi e la Fiorentina dovrebbe dire sì all’offerta di 40 milioni di euro per il cartellino.

La nostra opinione: la conferma che, quando un presidente inizia a parlare del valore delle clausole rescissorie di un giocatore come accaduto un mese fa con Della Valle, si tratta in realtà di un modo per richiamare le pretendenti e scatenare un’asta. L’esempio di De Laurentiis con Higuain vale per tutti, Kalinic lo conferma. E chissà che un destino simile non riguardi presto anche Belotti...

Manolas e la Roma, conferma non scontata

E se la battuta di Francesco Totti si rivelasse vera? Il capitano giallorosso ha scherzato con i fotografi nel pre-partita di Genoa-Roma, dicendo che quelle foto al fianco di Manolas sarebbero state le ultime. L’allusione alla possibile cessione del greco era evidente, almeno come sono da tenere in considerazione le valutazioni fatte dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. La Roma starebbe pensando a cederlo, a patto che il Manchester United offra 40 milioni di euro per lui.

La nostra opinione: ci risiamo. Ogni volta che la Roma inizia a costruire qualcosa, mina le proprie fondamenta cedendo difensori di valore mondiale. Certo 40 milioni di euro sono tanti, ma viste le cifre che girano in Premier League (vedere alla voce Stones al Manchester City) si tratta di spiccioli. E per costruire un difensore di quel livello servirà molto più tempo. Ben più semplice, a volerla dire tutta, reperire dei giocatori del calibro di Feghouli e Badelj...

Palermo (ancora nel caos): De Zerbi non ritorna

Sembrava soltanto una boutade, invece era tutto tremendamente vero. La sconfitta di sabato a Empoli non è affatto piaciuta a Maurizio Zamparini, convintosi di dover esonerare Eugenio Corini per riportare in panchina Roberto De Zerbi, ancora sotto contratto con il Palermo. Ma, stando a quanto riportano tutti i quotidiani, l’ex allenatore rosanero si sarebbe rifiutato di ritornare in Sicilia per divergenze sulla gestione del mercato. I giocatori, intanto, sarebbero tutti con Corini. Che succederà?

La nostra opinione: un grande classico della gestione Zamparini. Non soltanto l’esonero a sorpresa, ma anche il tentativo di convincere il tecnico precedente a rientrare in panchina nonostante un allontanamento altrettanto bruciante. Se è indubbio che in tutto ciò perda il Palermo, di solito è altrettanto scontato l’esito. Conferma del tecnico per una giornata e poi allontanamento con telefonata a un altro ex rosanero. Chissà che, ancora una volta, la scelta non ricada su Davide Ballardini...