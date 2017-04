Edicola: Kessie vuole il Milan, Suning ha deciso di puntare tutto su Conte

Milan, soprasso sulla Roma per Kessie

Secondo la Gazzetta dello Sport i rossoneri avrebbero superato la Roma per il forte centrocampista dell’Atalanta Kessie. Incontro in vista con l’entourage del giocatore e accordo di massima strappato: il prezzo è già stato fatto, 28 milioni che Mirabelli ha intenzione di sborsare per regalare muscoli ed energia al centrocampo di Montella. Kessie vuole il Milan.

La nostra opinione: Bel segnale lanciato dalla task force di mercato guidata da Mirabelli; il Milan non può assolutamente aspettare per rifarsi il vestito e strappare alla Roma uno dei centrocampisti più interessanti del campionato in questo senso sarebbe cosa buona e giusta. Aspettare le fasi calde del mercato non è consigliabile, bene fa il Milan a muoversi in tempi non sospetti.

Inter, stretta finale per Conte

Secondo Tuttosport Suning avrebbe deciso: è Antonio Conte l’uomo giusto per riportare in alto l’Inter. La mossa di ingaggiare Oriali non farebbe altro che apparecchiare l’approdo dell’ex ct della Nazionale alla Pinetina (pronto un contratto da 10 mln a stagione). Conte che secondo la ricostruzione di Stefano Pasquino non si sarebbe del tutto ambientato al Chelsea: i rapporti con il braccio destro di Abramovich Marina Granovskaia e con la parte anglosassone del suo staff sarebbero freddi e dunque il tecnico salentino si sentirebbe una sorta di leone in gabbia.

La nostra opinione: Lo abbiamo già ripetuto diverse volte, Antonio Conte ha tutte le caratteristiche per avere successo a Milano, sponda nerazzurra. È il profilo perfetto. Strapparlo al Chelsea, tuttavia, sarà un’impresa ardua: al netto dei possibili dissapori, comprensibilmente Conte vorrà giocarsi le sue carte in Champions l’anno prossimo. L’Inter dovrà recapitargli la classica offerta impossibile da rifiutare.

Sarri si sbilancia: senza Mertens il ciclo è finito

“Su Dries posso solo ribadire ciò che sottolineo da tempo: lui, con Insigne, con altri, rappresenta questo ciclo in maniera prepotente. E se rimarrà vorrà dire che ne farà ancora parte, altrimenti vorrà dire che il ciclo è finito”. Virgolettato di Maurizio Sarri riportato dal Corriere dello Sport, chiaro segnale dell’allenatore toscano alla società.

La nostra opinione: Confermare i profili migliori e puntellare una rosa già ottima, costellata da giovani che la prossima stagione avranno un anno di esperienza in più sulle spalle: non può che essere questa la strategia vincente per una squadra che voglia puntare al titolo, De Laurentiis prenda nota.